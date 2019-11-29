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Burdur Valisi'nden Salda Gölü'yle ilgili yeni açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2019 09:51 | Son Güncelleme

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Salda Gölü'nü ziyaret edenlerin sayısının bu yıl 1,5 milyonu geçtiğini söyledi. Salda Gölü'nün doğal hali bozulmadan gelecek nesillere aktarılması için özenli bir çalışma yürütüldüğünü aktaran Vali Şıldak, "Salda Gölü korunarak gelişecek ve eski korumasız, bakımsız, yok olmaya yüz tutmuş halinden kurtarılacak" dedi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Burdur'un turizm alanında 2019 yılında atılım yaptığını söyledi. Yaptıkları çalışmaların sonuçlarını aldıklarını aktaran Vali Şıldak, ziyaretçi sayısında ve ziyaretçilerin memnuniyet düzeylerinde önemli artış olduğunu kaydetti. Bu durumun kendilerini daha da cesaretlendirdiğini, kent genelinde turizm faaliyetleri ve turizm hareketliliğini iyi bir alan yönetimi ve destinasyon planlamasıyla sağlamaya özen gösterdiklerini anlatan Vali Hasan Şıldak, bütün turizm değerlerinin, başta doğal güzellikler olmak üzere aslına uygun korunması, muhafaza edilmesi noktasında çok hassas olduklarını kaydetti.

'BÜTÜN BİRİMLERİMİZ ÖZEN GÖSTERİYOR'

Vali Şıldak, "En başta Salda Gölü olmak üzere doğal güzelliklerimizin bozulmadan temiz kalması, koruma- kullanma dengesine saygılı bir turizm faaliyeti içermesi, buradaki doğal mirasın gelecek nesillere orijinal hali bozulmadan aktarılması konusunda bütün birimlerimiz özen gösteriyor. Burada yürütülen bütün çalışmalarda ve gerçekleştirilen projelerde birinci önceliğimiz budur" dedi.

'ÇALIŞMALAR HASSASİYETLE SÜRDÜRÜLÜYOR'

Burdur'a 2019'da geçen yılı iki, hatta üçe katlayan sayılarda turist geldiğini anlatan Vali Hasan Şıldak, "Bizim yıl sonu hedefimiz 1,5 milyon ziyaretçiydi, ama bu rakam çoktan aşıldı. Sadece Salda Gölü'ne 1 milyonun çok üzerinde, 1,5 milyona yaklaşan sayıda ziyaretin gerçekleştiğini görüyoruz. İnsanlarımıza orada aynı zamanda kaliteli hizmet sunma noktasında da duyarlılık gösteriyoruz. Buna yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla uygulamaya konulan Özel Çevre Koruma Bölgesi, koruma garantisiyle Salda Gölü korunarak gelişecek ve eski korumasız, bakımsız, yok olmaya yüz tutmuş halinden kurtarılacak. Bir kurtarma operasyonu devam ediyor burada. Çalışmalar çok ince detaylarla hesap edilerek hassasiyetle sürdürülüyor. Gelecek yıla ilişkin Burdur'un turizm kapasitesinin daha ön plana çıkacağını, yapılan altyapı ve tanıtım çalışmaları, hizmet iyileştirmeleriyle gelen kişi sayısının artacağını ve niteliğinin artacağını, turizm niteliği faaliyetinin artacağını öngörüyorum" diye konuştu.

KAMUOYUNDA SALDA GÖLÜ TARTIŞMALARI

Salda Gölü, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un 'millet bahçesi' yapılacağına ilişkin açıklamaları ile tartışmalara neden olmuştu. AK Parti'den tartışmalara ilişkin yapılan açıklamada, 'Salda Gölü'nde Millet Bahçesi yapılmasıyla, kontrolsüz bir yapılaşmanın önüne geçilmesinin amaçlandığı' belirtilmişti.

Kaynak: DHA

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Salda Gölü Burdur

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