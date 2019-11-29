Burdur Valisi'nden Salda Gölü'yle ilgili yeni açıklama

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Burdur'un turizm alanında 2019 yılında atılım yaptığını söyledi. Yaptıkları çalışmaların sonuçlarını aldıklarını aktaran Vali Şıldak, ziyaretçi sayısında ve ziyaretçilerin memnuniyet düzeylerinde önemli artış olduğunu kaydetti. Bu durumun kendilerini daha da cesaretlendirdiğini, kent genelinde turizm faaliyetleri ve turizm hareketliliğini iyi bir alan yönetimi ve destinasyon planlamasıyla sağlamaya özen gösterdiklerini anlatan Vali Hasan Şıldak, bütün turizm değerlerinin, başta doğal güzellikler olmak üzere aslına uygun korunması, muhafaza edilmesi noktasında çok hassas olduklarını kaydetti.

'BÜTÜN BİRİMLERİMİZ ÖZEN GÖSTERİYOR'



Vali Şıldak, "En başta Salda Gölü olmak üzere doğal güzelliklerimizin bozulmadan temiz kalması, koruma- kullanma dengesine saygılı bir turizm faaliyeti içermesi, buradaki doğal mirasın gelecek nesillere orijinal hali bozulmadan aktarılması konusunda bütün birimlerimiz özen gösteriyor. Burada yürütülen bütün çalışmalarda ve gerçekleştirilen projelerde birinci önceliğimiz budur" dedi.