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Salda Gölü çevresine yapılacak Millet Bahçesi ihalesinin iptali için açılan dava reddedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 18:20 | Son Güncelleme

Salda Gölü çevresine yapılacak Millet Bahçesi ihalesinin iptali için açılan dava reddedildi

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü çevresinde yapılacak Mille Bahçesi, sosyal donatılar ve çevre düzenlemesi ihalesinin iptali için açılan dava reddedildi.

Ankara
16. İdare Mahkemesince görülen davada, davacılar Aysel Alp, Meral Türkoğlu, Osman Altınışık, Özdemir Korkmaz, Gazi Osman Şakar'ın 31 Temmuz 2019'da gerçekleştirilen "Burdur ili Yeşilova ilçesi Salda Gölü Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi" ihalesinin ve ihale onayının iptalini istedikleri belirtildi.

Mahkeme heyeti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) savunma talep etti.

Millet Bahçesi düzenlemesine yönelik açık ihale usulüyle gerçekleştirilen dava konusu ihale
işleminde ve ihale onayında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varan mahkeme heyeti,
davacıların, ihale süreci dışında kalan "proje" ve "ÇED kararı" na yönelik iddialarının, bu
davada incelenebilmesi olanağının bulunmadığını kaydetti.

Heyet, karar tutanağında açıklanan nedenlerle, davanın reddine karar vererek, yargılama giderinin davacılar üzerinde bırakılmasına oy birliğiyle karar verdi.

Davacı Yeşilova sakinleri ise avukatları aracılığıyla yaptıkları basın açıklamasında, Danıştay'da itiraz haklarını kullanacaklarını duyurdu.

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Burdur ihale iptal millet bahçesi Salda Gölü Yeşilova

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