Salda Gölü için flaş karar! 'Beyaz Adalar' bölgesinde göle ve plaja giriş yasaklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 15 Ekim itibarıyla 'Beyaz Adalar' kısmında göle girilemeyeceğini, yüzülemeyeceğini ve plaj kullanılmayacağını duyurdu.

Bakan Kurum yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Beyaz Adalar bölgesi, endemik türlere ev sahipliği yapan ve adeta göle rengini veren yapıların kuluçka merkezidir. Bilimsel araştırmalar ve raporlar doğrultusunda aldığımız kararla bu yapıların ezilerek azalmasının önüne geçiyoruz.

Beyaz Adalar bölgesinde yaklaşık 1,5 kilometrelik sahil şeridindeki taşıma kapasitesine bağlı olarak ziyaretçi sayısını belirleyecek çalışmamızı da başlattık.

Bu kararla Salda'nın eşsiz güzelliğini daha da korunaklı hale getiriyoruz. Tek gayemiz bu eşsiz güzelliği koruyarak gelecek nesillere aktarmak."



