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Salda Gölü için yeni karar: Artık girilmeyecek

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2020 14:00 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Salda Gölü için yeni karar çıkarıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı son açıklamada Salda Gölü'nün ‘Beyaz Adalar’ bölgesinde 15 Ekim itibarıyla göle girilemeyeceğini duyurdu. Gölde yüzmenin ve plaj kullanımının yasaklandığını açıklayan Bakan Kurum, bölgenin gelecek nesillere de aktarılması için önlem aldıklarını söyledi.

Salda Gölü için yeni karar: Artık girilmeyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nün ‘Beyaz Adalar’ bölgesinde 15 Ekim itibarıyla göle girilemeyeceğini, yüzülemeyeceğini ve plajın kullanılamayacağını açıkladı. Bakan Kurum, "Bakanlık olarak, Beyaz Adalar bölgesinde yaklaşık 1,5 kilometrelik sahil şeridindeki taşıma kapasitesine bağlı olarak ziyaretçi sayısını belirleyecek çalışmamızı da başlattık” dedi.
Bakan Murat Kurum, Salda Gölü’nün Türkiye’nin eşsiz güzelliklerinden biri olduğunu ifade ederek, bu doğa harikasının hep güzel kalması ve nesiller boyunca yaşaması gerektiğini vurguladı. Kurum, tüm çalışmalarının bu yönde olduğunu kaydederek, bölgedeki ekosistemi ve su kalitesini sürekli olarak takip ettiklerinin altını çizdi.

“BÖLGEDEKİ KAÇAK YAPILARI YIKTIK”

Bakan Kurum, “Cumhurbaşkanımızın kararıyla korunan alan büyüklüğünü 7 kat artırdığımız ve Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Salda ve çevresinde yapılaşmayı yasakladık. Bölgedeki kaçak yapıları yıktık ve sadece vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gidereceği, doğal malzemelerden oluşan kullanım alanları oluşturduk. Göl yakınına araç park edilmesini engelledik. Göl çevresini dumansız hava sahası ilan ettik. 24 saat aktif kamera sistemi ile bölgeyi koruma çemberine aldık ve vatandaşlarımızın da www.saldagolu.gov.tr adresinden anbean takip etmesine olanak sağladık” dedi.

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“GÖLE GİRİLMEYECEK”

Salda’nın korunmasına dair; akademisyenler ve STK temsilcilerinden oluşan Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulunun tavsiyelerini uygulamaya geçirdiklerini belirten Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

“Kurulun yeni tavsiye kararı doğrultusunda Salda Gölü ve çevresinde aldığımız tedbirlere bir yenisini daha ekledik. Salda Gölü’nü diğer göllerden ayıran en önemli özellik; eşsiz beyaz kumsalıdır. Bu kumsal rengini hassas bir ekolojik etkileşime borçludur. Vatandaşlarımızın büyük bir bölümü bu alanı ziyaret ediyorlar. Dolayısıyla göl çevresinde en büyük tahribat bu alanda oluşuyor. Beyaz adalar bölgesi, endemik türlere ev sahipliği yapan ve adeta göle rengini veren yapıların kuluçka merkezidir. Bilimsel araştırmalar ve raporlar doğrultusunda aldığımız kararla bu yapıların ezilerek azalmasının önüne geçiyoruz. Buna göre; 15 Ekim itibarıyla 'Beyaz Adalar' kısmında göle girilmeyecek, yüzülmeyecek ve plaj kullanılmayacaktır. Bakanlık olarak, Beyaz Adalar bölgesinde yaklaşık 1,5 kilometrelik sahil şeridindeki taşıma kapasitesine bağlı olarak ziyaretçi sayısını belirleyecek çalışmamızı da başlattık.”

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Kurum, kurulun tavsiyesi doğrultusunda alınan bu yeni karar ve çalışmanın; Salda Gölü Çevre Koruma Projesi'nin bir parçası olduğunu belirterek, "Bu kararla; Salda’nın eşsiz güzelliğini daha da korunaklı hale getiriyoruz. Tek gayemiz bu eşsiz güzelliği koruyarak gelecek nesillere aktarmak" şeklinde konuştu.

İHA

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