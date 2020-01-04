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  4. Salda Gölü manzaralı Kayak Merkezinde sezon açıldı

Salda Gölü manzaralı Kayak Merkezinde sezon açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 18:14 | Son Güncelleme

Türkiye’nin beyaza bürünmesiyle birlikte kayak turizmi de canlandı.

Türkiye’nin beyaza bürünmesiyle birlikte kayak turizmi de canlandı. Salda Gölü manzaralı bin 900 rakımlı Salda Kayak Merkezi’nde sezon açıldı.

Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü manzaralı bin 900 rakımlı Salda Kayak Merkezi’nde sezon açıldı. Sezon açılış törenine Burdur Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Garnizon Komutanı Albay Cenk Baburşah, Yeşilova Kaymakamı Abdulhamit Karaca, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Şıldak, "Burada 8 personelimiz kafeterya, restoran, otopark ve teleski hizmetlerini yürütüyor. Buradaki çok makul düzeyde fiyatlarımızla çevredeki kayak tesisleriyle kıyaslarsak ucuz ama kaliteli hizmet sunuyoruz. Geçen yıl sezonda burada 30 bin dolayında misafirimiz olmuştu. Bu sene çok daha fazla bekliyoruz. Aralık sonunda sezon açıldı. Özellikle pazar günleri ve sömestr tatilinde yoğunluk bekliyoruz. Az sayıda olsa da konaklama imkanımız var. Tüm kayak severleri, sporseverleri merkezimize bekliyoruz. Her ile nasip olmayacak şekilde bizim tarih, doğa, kültür üçlüsü bileşeninden oluşan nimetlere sahibiz Allah’a şükürler olsun. Bize düşen, hem siyaset kurumu, hem bürokrasi, yöneticiler ve yerel yönetimler olarak bu ile adeta bir mozaik gibi serpiştirilmiş olan doğal, tabii ve tarihi güzellikleri en iyi şekilde değerlendirmek ve insanımızın hizmetine sokmak ve gelir getirici bir unsura dönüştürmek" dedi.

Burdur’un kış turizminden de nasibini aldığını dile getiren Şıldak, "Şu an itibariyle bize göre bu tesisin imkanları bu potansiyele, buradaki kar kalitesine kayak merkezi vasfını taşıyan özelliklere rağmen yeterince kullanamıyoruz. Tam kapasiteyle buranın çok daha iyi şartlara kavuşması hem sosyal tesisler ve konaklama imkanı yönüyle hem teleski, telesiyej imkanları hem de pist uzunluğu olarak daha üst seviyelere çıkarmak istiyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızı bu noktada yoğunlaştıracağız" diye konuştu. Salda Kayak Merkezi’nin konum itibariyle bölgedeki diğer kayak tesislerinden daha önde olduğunu söyleyen Vali Şıldak, şöyle devam etti:

"Uzmanların söylediğine göre kayak sporuna ilk başlayanlar ve orta düzey kayak severler için bulunmaz bir Hint kumaşı. Çok elverişli koşullara sahip bu kayak merkezinin yaz turizmiyle birleştirerek Yeşilova ilçemizin hem yaz hem kış turizminin gerçekleştirilebileceği Salda Gölü ile bütünleşik projeler içinde değerlendirilmesi için çaba gösteriyoruz. İlgili bütün arkadaşlarımızın bildiği gibi 2020 yılı içerisinde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansımızla birlikte yürüteceğimiz bir güdümlü projeyle hem kayak merkezine hitap edecek hem de Salda’nın genel turizm yoğunluğunu azaltacak konaklamalı bir otantik, yeme içme tesislerinin de içinde yer alacağı tesisi ilimize kazandırmak istiyoruz."

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