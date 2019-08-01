Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Burdur’da yapılacak Salda Gölü Millet Bahçesi’nin ihalesi yapıldı.

Salda Gölü’nün daha kullanışlı hale getirilmesi, yoğun ziyaretçi baskısının alan üzerinde oluşturduğu tahribatı azaltmak ve ziyarete gelen vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla yapılacak millet bahçesinin ihalesi 31 Temmuz günü gerçekleştirildi.

Millet bahçesindeki donatılar, Salda Gölü kumsalına yaklaşık 300 metre mesafede olup, günübirlik ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal donatılar yer alacak. Böylelikle günübirlik kullanımdaki kirlilik önlenerek doğal doku korunarak Türkiye’nin Maldivleri olarak adlandırılan Salda Gölü gelecek nesillere bütün güzelliğiyle aktarılacak.

Burdur İli Yeşilova İlçesi, Salda Gölü Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19 uncu maddesinde belirtilen “Açık İhale Usulü” ile 31.07.2019 tarihinde gerçekleştirildi. İhaleye 7 istekli firma teklif vermiş olup değerlendirme sürecinin ardından kazanan firma ile sözleşme imzalanarak, millet bahçesinin yapımına başlanacak.

