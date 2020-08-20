HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Salda Gölü: NASA, Mars'a uzay aracını göndermeden önce gölü incelediğini açıkladı

Salda Gölü: NASA, Mars'a uzay aracını göndermeden önce gölü incelediğini açıkladı

20.08.2020 15:43 | Son Güncelleme

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'taki Jezero Krateri ile Burdur'daki Salda Gölü'nün benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıkladı.

Salda Gölü: NASA, Mars'a uzay aracını göndermeden önce gölü incelediğini açıkladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'taki Jezero Krateri ile Burdur'daki Salda Gölü'nün benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıkladı.

NASA, Atlas V roketiyle dün Mars'a gönderilen Perseverance (Sebat) adlı keşif aracının fırlatılışından önce projede görev alan bazı araştırmacıların Salda Gölü'nde incelemeler yaptığını duyurdu.

NASA Twitter'dan Perseverance'ın inceleme yapacağı kurumuş krater gölüyle Salda Gölü'nün yan yana fotoğraflarını yayımladı.

https://twitter.com/NASAEarth/status/1288950894814539778

Mesajda "Aralarında dünyalar olsa da Türkiye'deki Salda Gölü ve Jezero Krater'i jeolojik benzerliklere sahip. Araştırmacılar, Mars yolculuğundan önce hazırlık için bölgede saha çalışması bile yaptı" denildi.

NASA'nın internet sitesinde Salda Gölü'nde İstanbul Teknik Üniversitesi ile iş birliği halinde yapılan incelemelere ilişkin bilgiler verildi.

'Krater'in kıyısındaymışsınız gibi hissediyorsunuz'

Perseverance ekinde yer alan, Purdue Üniversitesi öğretim üyelerinden gezegen bilimci Briony Horgan, "Salda Gölü'nü ziyaret etmenin en güzel yanlarından biri, size Jezero Gölü'nün kıyısında olmanın nasıl bir his olduğukonusunda fikir vermesi" dedi.

Araştırmacılar daha önce Jezero Krateri'nde karbonat mineralleri olduğunu tespit etmişti.

Horgan'ın ekibinde yer alan Brad Garczynski "Karbonatlar önemli çünkü geçmiş mikrobiyal yaşama dair izler için mikrop, organik madde ve belli dokuları tutabiliyorlar" dedi.

Garczynski, "Bu açıdan yaşam izlerini aramaya odaklanmak için Jezero'ya gitmeden önce Dünya'da karbonatların nasıl oluştuğunu anlamak önemli" diye konuştu.

Perseverance'ın Mart 2021'de Jezero Krateri'ne inmesi planlanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bodrum aşıkları baş başa! Bodrum aşıkları baş başa!
Dağların yamacında yer alıyor! Görenler hayran kalıyorDağların yamacında yer alıyor! Görenler hayran kalıyor
AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Maskesiz kadının gözaltı görüntüsü tartışma yarattı
Maskesiz kadının gözaltı görüntüsü tartışma yarattı
Madonna'nın kızı kıllarıyla gündemde... Hiç kesmiyor
Madonna'nın kızı kıllarıyla gündemde... Hiç kesmiyor
65 yaşın ardından bir yasak kararı da 18 yaş altına geldi!
65 yaşın ardından bir yasak kararı da 18 yaş altına geldi!
Kalça pozu itirafı! 'Ben atmadım...'
Kalça pozu itirafı! 'Ben atmadım...'
İletişim Başkanı Altun'dan 'müjde' açıklaması
İletişim Başkanı Altun'dan 'müjde' açıklaması
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
İlginizi Çekebilir
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Eşini boynundan, karnından, kollarından bıçakladı! Yalın ayak evden çıkınca...
Eşini boynundan, karnından, kollarından bıçakladı! Yalın ayak evden çıkınca...
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
İşte şekerli çay lekesini çıkarmanın püf noktaları
İşte şekerli çay lekesini çıkarmanın püf noktaları
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkesir'in milli parkları doğal güzelliğiyle büyülüyor
Güzelliğiyle büyülüyor! Gören ayrılmak istemiyor
Toprağa gömülü cesedi bulunan emeklinin katili çaycı çıktı
Toprağa gömülü cesedi bulunmuştu! Katili çaycı çıktı
Beyşehir Gölü’nde yetişen nilüferler görsel şölen oluşturuyor
Onu kaparan yandı! Cezası 73 bin TL
Dağların yamacında yer alıyor! Doğal oluşum görenleri mest ediyor
Dağların yamacında yer alıyor! Görenler hayran kalıyor
Sokak ortasındaki cinayette 2 şüpheli yakalandı, 3 şüpheli aranıyor
Sokak ortasındaki kan donduran cinayette yeni gelişme
Ceren Özdemir’in ismi Ordu’nun en büyük meydanına verildi
Vahşice katledilmişti! Ceren Özdemir'in ismi orada yaşatılacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.