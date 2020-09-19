Salda Gölü nazım imar planı onaylandı

Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre konuyla ilgili açıklama Burdur Valiliği'nden yapıldı. Açıklamada "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı, Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinin (ÖÇK) tamamını kapsamaktadır. ÖÇK ilanı ile birlikte her türlü uygulamanın durdurulduğu köylerde, bu plan koşullarına uygun olmak kaydıyla seyrek yoğunluklu kırsal yapılaşmaya imkân tanınacaktır" denildi.

Açıklamada "Göl kıyısına turizm faaliyetlerinden kaynaklı otel ve bungalov yapılaşma baskılarının ortadan kaldırılması amacıyla kıyıda bu yönde herhangi bir yapılaşmaya izin verilmemiş, köy pansiyonculuğu ve kırsal nitelikli ekoturizm faaliyetlerinin köy yerleşimleri (Salda Köyü, Doğanbaba Köyü ve Kayadibi) içerisine yönlendirilmesi hedeflenerek kırsal kalkınmanın da sağlanması öngörülmüştür" ifadelerine yer verildi. Mevcut köy yerleşimlerinin (Karaatlı Mahalle Yerleşimi, Düden, Işıklar ve Niyazlar) geleneksel dokusunun korunacağı belirtildi.