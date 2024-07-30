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  4. Salda Gölü’nde alarm! Doğal güzelliğinin yerini kurumaya ve çöplere bıraktı

Salda Gölü’nde alarm! Doğal güzelliğinin yerini kurumaya ve çöplere bıraktı

30.07.2024 11:31
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30.07.2024 11:31
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Burdur'un gözbebeği olarak bilinen doğa harikası Salda Gölü’nün son hali görenlerin yüreğini burktu. Mars gezegenindeki toprak yapısına benzerliğiyle bilinen Salda Gölü, su çekilmesi, yoğun insan faaliyetleriyle çöp oluşması ve kirlilik nedeniyle canlı organizmaların oluşturduğu beyaz adacıkların kararmasıyla mücadele ediyor.

Doğal güzelliğiyle ve içinde barındırdığı canlı organizmaların oluşturduğu mavi tonlarıyla görenleri büyüleyen Salda Gölü’nde, kuruluk nedeniyle yüzeyinde çatlaklar oluştu. Çevredeki çöpler ise büyük tepki çekti.

Salda Gölü’nün koruma bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla kurulan Salda Gölü Koruma Derneği yönetimi, son günlerde bazı bölgelerinde kuruma ile beyaz kumullar ve adacıklarda kararma tespit etti. Dernek, yoğun insan faaliyetleri sebebiyle göl etrafındaki çöpler ile diğer zarar verici çeşitli unsurlara yönelik görüntü ve fotoğraf paylaşımlarıyla uyarıda bulundu.

‘'SADECE İYİLEŞTİRME' DENİLMİŞTİ AMA GÖZLEMLERİMİZ FARKLI’’

Dernek yönetiminin sosyal medya hesaplarından 'Salda Gölü'nde alarm' başlığıyla yaptığı paylaşımlarda, “Kayadibi, Doğanbaba yolu çalışmaları sırasında eski asfalt ve kazıntılar göle doğru itilmiş. Yol çalışması için 'sadece iyileştirme' denilmişti ama gözlemlerimiz farklı. Çevre koruma ilkeleri ihlal edilmiş. Acil önlem şart. Salda Gölü'nün ekosistemini tehdit altında. Talep ediyoruz, bağımsız uzmanlar tarafından saha incelemesi ve bilimsel analiz yapılsın. Zararın boyutu belirlensin, onarım başlasın. Gelecekte benzer olayları önlemek için sıkı denetim mekanizmaları kurulmalı. Hassas doğal alanlardaki her çalışma titizlikle yürütülmelidir" diye belirtti.

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‘‘HER YERDE ÇÖP, CAM KIRIKLARI VE PLASTİK ATIK’’

Salda Gölü çevresindeki kirliliğin devam ettiğine yönelik görüntüler paylaşan dernek yönetimi, “Her yerde çöp, cam kırıkları ve plastik atık görmek mümkün. Bu eşsiz güzelliğimizi korumak için daha etkili önlemler alınmalı. Salda dünya mirasıdır. Salda Gölü için tam koruma talep ediyoruz" diye çağrıda bulundu.

‘‘MAVİ GEZEGEN S.O.S VERİYOR’’

Salda Gölü'nün kuruluk nedeniyle çatlaklar olduğunu belirten dernek yönetimi, “Mavi gezegen S.O.S veriyor. Kıyılardaki çatlaklar ve kuruma, gölün hızla tükenişini gösteriyor. Acil önlem alınmazsa, bu doğa harikası ve ekosistemi, geri dönüşü olmayacak şekilde zarar görebilir" diye uyarıda bulundu.

‘‘SALDA GÖLÜ'NE TEKRAR KEPÇE SOKULMUŞ’’

Ayakkabıyla bile basılmaması gerektiği Salda Gölü’nün kenarındaki araç izleri olduğunu belirten Dernek yönetimi, “Salda Gölü'ne tekrar kepçe sokulmuş. Bravo, doğa katliamında ısrarcıyız. Gölü kum havuzu sanan zihniyet sayesinde yakında Salda'yı sadece kartpostallarda göreceğiz. 'Bozulmadık yer bırakmayalım' projesi tüm hızıyla devam ediyor. Bu görüntüler 25 Temmuz 2024 tarihinde kaydedildi" diye sitem etti.

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ARAÇLA GİREN KİŞİYE PARA CEZASI

Dernek yönetiminin paylaşımları üzerine Burdur Valiliği'nden, aracıyla göl kenarında çamura saplandığı belirtilen bir kişiye ceza uygulandığı belirtildi. Ayrıca, Yeşilova Kaymakamlığı, Yeşilova Belediyesi ve Yeşilova Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından genel temizlik yapıldığına dair açıklama yaparak şunları söyledi:
“Yeşilova ilçesi, Doğanbaba köyü ile Kayadibi Mahallesi arasında kalan bölümde, bölgeyi tanımayan yabancı uyruklu A.K. isimli şahsın 21 Nisan 2024 tarihinde aracıyla Salda Gölü kenarında çamura saplanması sonucunda, mahsur kalarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri aracı saplandığı yerden kurtarmışlardır. Konuyla ilgili ayrıca yabancı uyruklu şahsa yasak olan bölgeye araçla girmesinden dolayı, 5326 sayılı Kabahatler Kanununa muhalefetten 2 bin 52 TL idari yaptırım kararı uygulanmıştır."

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BELİRLİ PERİYODLARLA GÖL KENARINDA ÇEVRE TEMİZLİĞİ

Valilik tarafından yapılan açıklamada, eşsiz güzelliğin korunması için belirli periyodlarla temizlik yapıldığını şu sözlerle dile getirdi:
“Ülkemizin en değerli doğal miraslarından biri olan Salda Gölü çevresinde, Yeşilova Kaymakamlığı, Yeşilova Belediyesi ve Yeşilova Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından genel temizlik çalışması yapılmıştır. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin bu eşsiz güzelliği temiz nezih bir ortamda ziyaret etmeleri adına, Salda Gölü çevresinde düzenli olarak çöpler toplanmakta ve belirli periyotlarla genel çevre temizliği yapılmaktadır. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, ziyaretleri süresince çevreyi kirletmemeleri hususunda hassasiyet göstermelerini önemle rica ederiz." (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Salda Gölü Burdur
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