'Salda Gölü'ne Millet Bahçesi, doğal yapıya zarar vermez' raporuna itiraz

Salda Gölü'ne yapılması planlanan Millet Bahçesi projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın plan değişikliğine karşı açılan davada, bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Raporda, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 12 Eylül 2019 tarih ve 212884 sayılı oluru ile onaylanan Salda Gölü ve Çevresi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliğinin, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve tekniklerine, kamu yararına, ilgili mevzuata uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır" denildi.

Raporda yer alan 'Planlama Açısından Değerlendirme' bölümünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 30 Mayıs 2019’da ve 130605 sayılı oluru ile onaylanan 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazlar sonucu değişiklik yapıldığı ve plan değişikliklerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 12.09.2019 tarih ve 212884 sayılı oluru ile onaylandığı belirtildi.