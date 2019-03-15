Salda Gölü, 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, harita ile sınır ve koordinatları gösterilen alan, Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edildi.

Buna göre, Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde 19 Ekim 1989 tarihli ve 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümleri uygulanacak. Mevcut her ölçekteki plan, plan kararları ve projeler konusunda mezkur KHK hükümlerine göre yapılacak değerlendirme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir uygulama yapılamayacak.

Ayrıca Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde ilgili mevzuat hükümlerine göre çevrenin araştırılması, korunması ve izlenmesi çerçevesinde alan kullanım ve yönetimine ilişkin belirlenecek usul ve esaslar ile bunların yansıtıldığı planlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanacak ve onaylanacak.

Söz konusu usul, esas ve planlar çerçevesinde bölgedeki faaliyetlerle ilgili tedbirlerin alınması, kontrolü ve izlenmesi yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait olacak.

Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bu kararın yayımı tarihinden önce onaylı planlarına veya mevzuata uygun olarak ruhsatı alınmış ve inşaatı su basman seviyesinde tamamlanmış yapıların inşaatına, ruhsat ve eklerine göre devam edilecek.