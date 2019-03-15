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'Salda Gölü' özel çevre koruma bölgesi ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 15:02 | Son Güncelleme

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak adlandırılan Salda Gölü, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 'özel çevre koruma bölgesi' ilan edildi.

'Salda Gölü' özel çevre koruma bölgesi ilan edildi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'un Yeşilova ilçesinde 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak adlandırılan Salda Gölü, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 'özel çevre koruma bölgesi' ilan edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Şubat'ta Burdur'da yaptığı mitingde, Yeşilova ilçesindeki turkuaz suyu ve bembeyaz kumsalları ile 'Türkiye'nin Maldivleri', 'Saldivler' gibi isimlerle anılan, son yılların önemli turizm merkezi Salda Gölü ve çevresinin özel koruma alanı ilan edileceğini, etrafına 300 bin metrekarelik millet bahçesi yapılacağını açıklamıştı.
Salda Gölü ve çevresinin 'özel çevre koruma bölgesi' ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Burdur Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 18 Şubat'ta Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda müjdesini verdiği Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanına ilişkin 824 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Salda Gölü ve çevresinin doğal, temiz yapısının korunması ve bu şekilde turizme kazandırılmasını sağlayacak olan bu önemli kararın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

'Salda Gölü' özel çevre koruma bölgesi ilan edildi'Salda Gölü' özel çevre koruma bölgesi ilan edildi'Salda Gölü' özel çevre koruma bölgesi ilan edildi'Salda Gölü' özel çevre koruma bölgesi ilan edildi

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