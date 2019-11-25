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Salda Gölü Tabiat Parkı alanı 570 dekara çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 13:52 | Son Güncelleme

Burdur Valiliği, Salda Gölü kıyısında Doğa Koruma ve Milli Parklar 6.

Burdur Valiliği, Salda Gölü kıyısında Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Salda Gölü Tabiat Parkı’nın 120 dekar olan alanını Tarım ve Orman Bakanlığı onayı ile 2019 yılı içinde 570 dekara çıkarıldığını bildirdi.
İlave edilen 450 dekar alan, kontrolsüz girişlerin ve kirlenmenin önlenmesi amacıyla DKMP 6. Bölge Müdürlüğü tarafından doğal dokuya uygun olarak ahşap direkli kafes tel ile çevrilerek koruma altına alındı.
Burdur Valiliğinin talebi doğrultusunda DKMP Bölge Müdürlüğü’nce yürütülen çalışma neticesinde mevcut alan bitişiğinde yer alan 450 dekarlık alanın mevcut alana eklenerek genişletilmesi talebi 2019 yılı içerisinde tescil edilerek Tabiat Parkı alanı 570 dekara çıkarıldı.
Genişletilen 450 dekarlık bölümde ziyaretçilerin kontrolsüz girişinin önlenmesi ve kullanımdan kaynaklı kirliliğin önüne geçilmesi amacıyla başlatılan “Kafes Tel ve Ahşap Çit İşi” 2019 Kasım ayı itibariyle tamamlandı.

“Üzerine titrediğimiz özel bir alandır”
Burdur Valisi Hasan Şıldak gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Salda Gölü’nü, koruma kullanım dengesi içerisinde, gelecek kuşaklara taşımak adına sorumluluğumuzun bilincinde büyük bir hassasiyet ve özveriyle çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz. Yapılan bütün çalışmalar doğal dokuyu bozmayacak şekilde, korumaya yönelik çalışmalardır. Bölge Müdürlüğümüze yapılan çalışmalar dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Mevcut Tabiat Parkımız özellikle bu yaz döneminde çok yoğun ziyaretçi alan bölgelerden biriydi. Mevcut alanın artırılması ile belirli bir düzen içerisinde önümüzdeki sezonda ziyaretçilerini en iyi şekilde ağırlayacaktır. Bir kez daha Salda Gölü’nü en üst düzeyde önemsediğimizi vurgulayarak, yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. İlgili bütün bakanlıklarımızın ve Valiliğimizin Salda Gölü ile ilgili olarak uyguladığı bütün çalışmalar ve projeler Göl ve çevresini korumaya, aslını muhafaza etmeye yöneliktir. Son dönemde yapılan bu çalışmalarla Gölümüz olumsuz şartlardan ve yok olmaktan kurtarılmaktadır. Devletimizin bütün birimleri olarak bu bölge adeta üzerine titrediğimiz özel bir alandır” ifadelerini kullandı.

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