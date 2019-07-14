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Salda Gölü yolunda kaza: 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 18:58 | Son Güncelleme

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde, 2 otomobilin Salda Gölü yolunda kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Salda Gölü yolunda kaza: 9 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'un Yeşilova ilçesinde, 2 otomobilin Salda Gölü yolunda kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında, 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak anılan, beyaz kumlarıyla ünlü Salda Gölü yolunda meydana geldi. Konya'dan göle geziye gelen Cemile Duman'ın kullandığı 42 ADG 932 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Coşkun Altun yönetimindeki 06 DRP 24 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Altun'un kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, devrildiği boş arazide ters döndü. Kazada, sürücüler Duman ve Altun'un yanı sıra araçlardaki İsa Duman (15), Ayşe Duman (18), Sümeyra Nur Duman (9), Hayrünnisa Duman (9), Kadriye Tekin (18), Zeynepcan Altun (39) ve Muzaffer Can (63) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Burdur merkez ve Tefenni, Karamanlı ile Yeşilova ilçelerinden sağlık ekipleri gönderildi. Jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlilerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Yeşilova, Burdur ve Denizli devlet hastanelerine götürüldü. Tedaviye alınan 3'ü çocuk 9 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.
Kaza nedeniyle bir süre Salda Gölü'ne giden yol, trafiğe kapandı. Araçların çekiciyle kaldırılmasından sonra yol, yeniden trafiğe açıldı.

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Salda Gölü yolunda kaza: 9 yaralıSalda Gölü yolunda kaza: 9 yaralıSalda Gölü yolunda kaza: 9 yaralıSalda Gölü yolunda kaza: 9 yaralı

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