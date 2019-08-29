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Salda Gölü’nde 3 römork çöp toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 15:24 | Son Güncelleme

Burdur Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü işbirliğiyle ziyaretçilerin yoğun olarak kullandığı Salda Gölü Halk, Beyaz Adalar ve Tabiat Parkı plajlarında 4 gün boyunca 30 yükümlü ile yaklaşık 3 römork çöp toplandı."Denetimli Serbestlik Temiz Çevre" projesi kapsamında Salda Gölü plajlarında çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Burdur Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü işbirliğiyle ziyaretçilerin yoğun olarak kullandığı Salda Gölü Halk, Beyaz Adalar ve Tabiat Parkı plajlarında 4 gün boyunca 30 yükümlü ile yaklaşık 3 römork çöp toplandı.
"Denetimli Serbestlik Temiz Çevre" projesi kapsamında Salda Gölü plajlarında çöp toplama etkinliği düzenlendi. Etkinliğin son gününde çevre temizliğine Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Orhan Kılıç, bazı hakim ve savcılar da katıldı. Salda Gölü’ne İzmir’den gelen ziyaretçi Sibel Aslan yaptığı açıklamada, plajların oldukça temiz olmasının kendisini şaşırttığını söyledi.
Sürekli temizlik faaliyeti yürütüldüğünden çöp kovalarının dolu olmadığını vurgulayan Aslan, "Çok güzel, çok temiz inşallah bu şekilde devam eder. Yükümlülerinin de burada temizlik yapması çok güzel bir şey. Buranın temiz tutulması çok önemli çünkü genelde bir yer ünlü olmaya başladığında hızlıca kirlenir ancak Salda böyle değil o yüzden yetkilileri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Ankara’dan gelen ziyaretçi Mustafa Güzey de temizlik faaliyetlerine yükümlülerin de destek vermesinin güzel bir uygulama olduğunu belirterek "Gayet temiz her taraf, göl de çok güzel, çok memnun kaldık tekrar geleceğiz" dedi.

Salda Gölü’nde 3 römork çöp toplandı

Salda Gölü’nde 3 römork çöp toplandı

Salda Gölü’nde 3 römork çöp toplandı

Salda Gölü’nde 3 römork çöp toplandı

Salda Gölü’nde 3 römork çöp toplandı

Salda Gölü’nde 3 römork çöp toplandı

Salda Gölü’nde 3 römork çöp toplandı

Salda Gölü’nde 3 römork çöp toplandı

Salda Gölü’nde 3 römork çöp toplandı

Salda Gölü’nde 3 römork çöp toplandı

Salda Gölü’nde 3 römork çöp toplandı

Salda Gölü’nde 3 römork çöp toplandı

Salda Gölü’nde 3 römork çöp toplandı

Salda Gölü’nde 3 römork çöp toplandı

Salda Gölü’nde 3 römork çöp toplandı
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