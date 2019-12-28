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  4. Salda Gölü'nde peştamal tanıtımı

Salda Gölü'nde peştamal tanıtımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 09:03 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü, moda çekimine ev sahipliği yaptı.

İbrahim LALELİ/BURDUR, (DHA)- TÜRKİYE'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü, moda çekimine ev sahipliği yaptı. Göl kenarında, ünlü Türk markasının 2020 peştamal koleksiyonu tanıtım çekimleri gerçekleştirildi.
Çekimlerde görev alan Antalya merkezli AS Ajans mankenleri, gölü çevreleyen beyaz kumsalın üzerinde birbirinden çarpıcı pozlar verdi. Çekimlerde, 2020 yılında hamam ve Spa'lar başta olmak üzere ev tekstilleri arasında yer alacak peştamaller tanıtıldı. Üç gün süren çekimlerde Ukraynalı, Zambialı ve Türk mankenler birlikte çalışarak, yurt dışı fuarlarında tanıtılacak modelleri taşıdı.

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