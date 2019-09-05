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Salda Gölü'ndeki ziyaretçi sayısı 800 binin üzerine çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 19:11 | Son Güncelleme

Burdur Valisi Hasan Şıldak: - "Temel hedefimiz, tarihi ve doğal mirasımızı koruyarak sahip olduğumuz potansiyeli turizme kazandırmak ve gelen ziyaretçilerimize yeterli ve kaliteli hizmet sunabilmektir"

Burdur'un Yeşilova ilçesinde, beyaz kumsalları ve turkuaz renkli suyunun rengiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü'ne yılın sekiz ayında gelen ziyaretçi sayısı 800 bini geçti.

Burdur Valiliğince kentteki turizm noktalarının ziyaretçi sayılarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak - 31 Ağustos arasındaki ziyaretçi sayıları, 2018'in aynı dönemi ile karşılaştırıldığında önemli artış kaydedildi.

Burdur Müzesini ziyaret edenlerin sayısı, belirtilen dönemlerde 16 bin 630'dan 26 bin 295'e ulaştı.

Sagalassos Antik Kenti'ne gelenler ise 39 bin 427'den 62 bin 842'ye çıktı.

İnsuyu Mağarası'nı da yılın ilk sekiz ayında 87 bin 186 kişi ziyaret etti.

Son yıllarda bilinirliği oldukça artan, doğal güzelliği ve yoğun ziyaretçi sayısı ile gündeme gelen Salda Gölü'nde, bu yıl 31 Ağustos itibarıyla ziyaretçi sayısı 800 binin üzerine çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Hasan Şıldak, ziyaretçi sayılarındaki artışın Burdur için memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Burdur'un turizm alanında önemli potansiyeli bulunduğunu vurgulayan Şıldak, şunları kaydetti:

"Her zaman dile getiriyorum. İlimizin bundan sonraki temel gelişim alanlarının en güçlüsü turizm olacaktır. Yıllar itibarıyla artış oranları da bunu ortaya koyuyor. İlgili bakanlıklarımızla bu alanlarda etkili projeler geliştiriyoruz ve hükümetimizin desteğini alıyoruz. Temel hedefimiz, tarihi ve doğal mirasımızı koruyarak sahip olduğumuz potansiyeli turizme kazandırmak ve gelen ziyaretçilerimize yeterli ve kaliteli hizmet sunabilmektir."

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Burdur Burdur Valisi Hasan Şıldak Salda Gölü ziyaretçi sayısı

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