Salda Gölü'ne 1 milyondan fazla ziyaretçi bekleniyor

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR Valisi Hasan Şıldak, Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde ziyaretçi sayısının 600 bine ulaştığını belirterek, yıl sonunda bu rakamın 1 milyonu geçmesini beklediklerini söyledi.

Vali Hasan Şıldak, Burdur'da turizm hareketliliğinin devam ettiğini belirterek, bunun Kurban Bayramı tatilinde de artarak, süreceğini kaydetti. Genel olarak ören yerleri ve müzedeki doluluk oranlarında önceki döneme göre, yüzde 60'ların üzerinde artış görüldüğünü vurgulayan Vali Şıldak, "İlimiz adına çok sevindirici gelişme. Tanıtım faaliyetleri çok önem taşıyor ama hizmetlerin ve altyapının geliştirilmesi de bu artışta önemli role sahip" dedi.

Salda Gölü'ne gelen ziyaretçi sayılarıyla ilgili de bilgi veren Vali Şıldak, şunları söyledi:

"Salda Gölü'nde 600 binli rakamları aştık. Yıl sonunda belki de milyonun çok üzerinde sayıyla sezonu kapatacağız. Salda Gölü'nde yapılan bütün düzenlemelerin de her konuşmamda ifade ettiğim gibi çevreye son derece duyarlı, çevre kirliliğini önlemeye yönelik ama aynı zamanda bu bölgede turizmin gerektirdiği günübirlik hizmetleri de vermeye yönelik olduğunu ifade etmek istiyorum. Gölün çevresinde, doğal sit alanında ve yakın çevresinde hiçbir izinsiz yapılaşmaya izin vermiyoruz, müsaade etmiyoruz. Bütün projelendirdiğimiz alanlardaki çalışmaları da doğaya ve çevreye saygılı malzemelerden ve çevre kirliliği oluşturmayacak bir anlayışla uygulamaya geçiriyoruz. Bu anlamda gölün Özel İdare sorumluluk alanında, bizim uhdemizde bulunan Beyaz Adalar bölgesinde bulunan, bu yıl gerçekleştirdiğimiz düzenlemeler, temizlik, çevre şartları ve günübirlik hizmetlere ilişkin katettiğimiz mesafe ortadadır. Basınımızın bu konudaki paylaşımlarını, haberleştirdiğiniz konuları da ben bize verilen bir destek ve bu konudaki çalışmalarımızın sonuçlarının iyi bir yansıması olarak gördüğümü beyan ediyorum. Destekleriniz için teşekkür ediyorum."