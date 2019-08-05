HABER

Salda Gölü'ne 1 milyondan fazla ziyaretçi bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 15:45 | Son Güncelleme

BURDUR Valisi Hasan Şıldak, Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde ziyaretçi sayısının 600 bine ulaştığını belirterek, yıl sonunda bu rakamın 1 milyonu geçmesini beklediklerini söyledi.

Salda Gölü'ne 1 milyondan fazla ziyaretçi bekleniyor

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR Valisi Hasan Şıldak, Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde ziyaretçi sayısının 600 bine ulaştığını belirterek, yıl sonunda bu rakamın 1 milyonu geçmesini beklediklerini söyledi.
Vali Hasan Şıldak, Burdur'da turizm hareketliliğinin devam ettiğini belirterek, bunun Kurban Bayramı tatilinde de artarak, süreceğini kaydetti. Genel olarak ören yerleri ve müzedeki doluluk oranlarında önceki döneme göre, yüzde 60'ların üzerinde artış görüldüğünü vurgulayan Vali Şıldak, "İlimiz adına çok sevindirici gelişme. Tanıtım faaliyetleri çok önem taşıyor ama hizmetlerin ve altyapının geliştirilmesi de bu artışta önemli role sahip" dedi.
Salda Gölü'ne gelen ziyaretçi sayılarıyla ilgili de bilgi veren Vali Şıldak, şunları söyledi:
"Salda Gölü'nde 600 binli rakamları aştık. Yıl sonunda belki de milyonun çok üzerinde sayıyla sezonu kapatacağız. Salda Gölü'nde yapılan bütün düzenlemelerin de her konuşmamda ifade ettiğim gibi çevreye son derece duyarlı, çevre kirliliğini önlemeye yönelik ama aynı zamanda bu bölgede turizmin gerektirdiği günübirlik hizmetleri de vermeye yönelik olduğunu ifade etmek istiyorum. Gölün çevresinde, doğal sit alanında ve yakın çevresinde hiçbir izinsiz yapılaşmaya izin vermiyoruz, müsaade etmiyoruz. Bütün projelendirdiğimiz alanlardaki çalışmaları da doğaya ve çevreye saygılı malzemelerden ve çevre kirliliği oluşturmayacak bir anlayışla uygulamaya geçiriyoruz. Bu anlamda gölün Özel İdare sorumluluk alanında, bizim uhdemizde bulunan Beyaz Adalar bölgesinde bulunan, bu yıl gerçekleştirdiğimiz düzenlemeler, temizlik, çevre şartları ve günübirlik hizmetlere ilişkin katettiğimiz mesafe ortadadır. Basınımızın bu konudaki paylaşımlarını, haberleştirdiğiniz konuları da ben bize verilen bir destek ve bu konudaki çalışmalarımızın sonuçlarının iyi bir yansıması olarak gördüğümü beyan ediyorum. Destekleriniz için teşekkür ediyorum."

FOTOĞRAFLI

Salda Gölü'ne 1 milyondan fazla ziyaretçi bekleniyorSalda Gölü'ne 1 milyondan fazla ziyaretçi bekleniyorSalda Gölü'ne 1 milyondan fazla ziyaretçi bekleniyorSalda Gölü'ne 1 milyondan fazla ziyaretçi bekleniyor

PARTNERDikkat, bu hastalık karın ağrısıyla başlıyor! Eğer sizde de belirtileri varsa...Dikkat, bu hastalık karın ağrısıyla başlıyor! Eğer sizde de belirtileri varsa...
Ayak piyanosuna yoğun ilgiAyak piyanosuna yoğun ilgi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bolu’daMilli Eğitim Bakanı Selçuk, Bolu’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nusaybin'de patlama! Yaralı askerler var

Nusaybin'de patlama! Yaralı askerler var

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

Merkez Bankası'ndan 'döviz' hamlesi

Merkez Bankası'ndan 'döviz' hamlesi

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Kahreden haber! 4 çocuk boğuldu

Kahreden haber! 4 çocuk boğuldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şile'de denize giren 17 yaşındaki genç kayboldu

Şile'de denize giren 17 yaşındaki genç kayboldu

Tek başına hırsızlık çetesini çökertti

Tek başına hırsızlık çetesini çökertti

Esenler Belediyesi’nden gazetelerde yer alan iddialara yalanlama

Esenler Belediyesi gazetelerde çıkan iddiaları yalanladı

Ankara'da şizofren abi dehşeti! Komşuları çığlıklarını duydu ama yetişemedi

Ankara'da şizofren abi dehşeti!

Sedyeyle hastaneye taşındı, bir an olsun yanından ayırmadı!

Başına gelmeyen kalmadı ama bir an olsun yanından ayırmadı!

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.