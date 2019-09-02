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"Salda Gölü'nü layıkıyla koruyacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.09.2019 17:10 | Son Güncelleme

Emine Erdoğan, Salda Gölü ziyaretinin ardından izlenimlerini sosyal medyadan paylaştı - Erdoğan: "Vatandaşlarımızın da işbirliği ile inşallah Salda Gölü'nü layıkıyla koruyacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Vatandaşlarımızın da işbirliği ile inşallah Salda Gölü'nü layıkıyla koruyacağız." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Salda Gölü ziyaretinin ardından izlenimlerini ve ziyarete ilişkin bazı karelerin yer aldığı fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un daveti üzerine çevre dostlarıyla Salda Gölü'nü ziyaret ettiğini ifade eden Erdoğan, "Kendine özgü yapısıyla Mars gezegeninin yüzey özelliklerini taşıyan, dünyanın sayılı bölgelerinden birisi olan Salda Gölü, ülkemizin özenle korunması gereken bir kıymeti." değerlendirmesinde bulundu.

Emine Erdoğan, Bakanlığın bölgeyi korumak üzere geliştirdiği projenin, araç girişinin yasaklanması, plastik ve kimyasal kullanımının kontrol altına alınması, sigara izmariti atılmaması, beton yapılaşmaya asla izin verilmemesi gibi bir dizi hassasiyet içerdiğini aktararak, "Vatandaşlarımızın da işbirliği ile inşallah Salda Gölü’nü layıkıyla koruyacağız." ifadesini kullandı.

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