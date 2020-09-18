Salda Gölüyle ilgili yeni gelişme: Yasaklanabilir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı değerlendirmede Salda Gölü'ndeki denetimler ve alana getirilen kısıtlamalara ilişkin bilgi verdi.

Salda Gölü'yle ilgili bir çevre düzenleme projesi gerçekleştirdiklerini aktaran Kurum, bu kapsamda Salda Gölü'nün Beyaz Adalar ve Halk Plajı olarak anılan bölümlerinde de çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Salda Gölü'nü çok önemsediklerini dile getiren Bakan Kurum, gölün dünyada eşi benzeri olmadığını, hazırladıkları koruma projesiyle gölün kıyısına kadar giren araçları engellediklerini ve alanda bulunan kamp alanlarının, konteynırların ve kaçak yapıların kaldırıldığını ifade etti.

'ÇOK CİDDİ TALEPLER GELİYOR'

Salda Gölü'ne girilmesinin engellenmesi için kendilerine çok ciddi talepler geldiğine dikkati çeken Kurum, "Burdur'dan bu konuda ciddi talep var. Gölde çamur banyosu yapmayı yasakladık. Dumansız hava sahası ilan ettik, ateş yakılması, mangal yapılması, sigara içilmesi yasaklandı." dedi.

'YASAKLANABİLİR'

Bakan Kurum, Salda Gölü'nün etrafındaki beyaz kumulların muhafaza edilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: