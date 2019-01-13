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Salda Kayak Merkezi sezonu açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 17:55 | Son Güncelleme

Burdur'un Yeşilova ilçesinde, Salda Gölü manzaralı Kayak Merkezi için açılış programı düzenlendi - Burdur Valisi Hasan Şıldak: - "Kayak merkezi gölle bir bütünlük arz ediyor. Bölge yaz ve kış turizmine hitap etmede son derece uygun bir pozisyonda"

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü manzaralı kayak merkezi sezonu açtı.

Son yıllarda popülerliğinin artmasıyla yaz aylarında ziyaretçi yoğunluğu yaşanan Salda Gölü manzaralı, 2 bin 79 metre rakımlı Salda Kayak Merkezi için açılış programı düzenlendi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, törende yaptığı konuşmada, Burdur'un turizmde güçlü değerlere sahip olduğunu söyledi.

Salda Kayak Merkezi'nin kış sporları için oldukça uygun olduğunu ifade eden Şıldak, "Kayak merkezimiz başlangıç, orta ve profesyonel düzeyde kayak sporu ile ilgilenen sporseverler ve tatilciler için elverişli koşullara sahip." dedi.

- "Güçlü bir turizm destinasyonu oluşturmayı hedefliyoruz"

Şıldak, merkezin üç pist ve bir telesiyejden oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kayak merkezi gölle bir bütünlük arz ediyor. Bölge yaz ve kış turizmine hitap etmede son derece uygun bir pozisyonda. Hem kayak merkezinin hem de Salda Gölü çevresinin önümüzdeki yıllarda bakanlıklar düzeyindeki çalışmalarla buradaki potansiyelin daha da ortaya çıkacağını ve ilimizde istihdam ve gelir kaynağı oluşturacağını düşünüyorum. Salda Gölü'ne 2018 yılı içinde 500 bin ziyaretçi geldi, bunu biz lavanta turizmi ile çeşitlendirmeyi ve antik kentlerimizin varlığını da bunlara ekleyerek çok güçlü bir turizm destinasyonu oluşturmayı hedefliyoruz. Salda Gölü çevresindeki çalışmaların çok kısa süre içinde sonuçlanacağına inanıyoruz."

- "Salda Gölü ile kayak merkezi ziyaretçilerine çok hoş görüntü sunuyor"

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik de Salda Kayak Merkezi'nin tanıtımını yaparak, daha fazla ziyaretçi alması konusunda çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Salda Gölü ile kayak merkezi ziyaretçilerine çok hoş görüntü sunuyor. Sosyal tesislerin geliştirilmesi ve kayakla ilgili yeni teknolojileri buraya getirmek hepimizin görevi. Önümüzdeki yıllarda bunun gayreti içinde olacağız." diye konuştu.

Programa katılan Vali Şıldak ve beraberindeki Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, konuşmaların ardından kayak keyfi yaşadı.

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