Salda Kayak Merkezi sezonu açtı

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü manzaralı kayak merkezi sezonu açtı.

Son yıllarda popülerliğinin artmasıyla yaz aylarında ziyaretçi yoğunluğu yaşanan Salda Gölü manzaralı, 2 bin 79 metre rakımlı Salda Kayak Merkezi için açılış programı düzenlendi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, törende yaptığı konuşmada, Burdur'un turizmde güçlü değerlere sahip olduğunu söyledi.

Salda Kayak Merkezi'nin kış sporları için oldukça uygun olduğunu ifade eden Şıldak, "Kayak merkezimiz başlangıç, orta ve profesyonel düzeyde kayak sporu ile ilgilenen sporseverler ve tatilciler için elverişli koşullara sahip." dedi.

- "Güçlü bir turizm destinasyonu oluşturmayı hedefliyoruz"

Şıldak, merkezin üç pist ve bir telesiyejden oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kayak merkezi gölle bir bütünlük arz ediyor. Bölge yaz ve kış turizmine hitap etmede son derece uygun bir pozisyonda. Hem kayak merkezinin hem de Salda Gölü çevresinin önümüzdeki yıllarda bakanlıklar düzeyindeki çalışmalarla buradaki potansiyelin daha da ortaya çıkacağını ve ilimizde istihdam ve gelir kaynağı oluşturacağını düşünüyorum. Salda Gölü'ne 2018 yılı içinde 500 bin ziyaretçi geldi, bunu biz lavanta turizmi ile çeşitlendirmeyi ve antik kentlerimizin varlığını da bunlara ekleyerek çok güçlü bir turizm destinasyonu oluşturmayı hedefliyoruz. Salda Gölü çevresindeki çalışmaların çok kısa süre içinde sonuçlanacağına inanıyoruz."