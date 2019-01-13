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Salda Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 16:13 | Son Güncelleme

BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Salda Kayak Merkezi'nde sezon açıldı.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Salda Kayak Merkezi'nde sezon açıldı. Açılışa katılan Vali Hasan Şıldak, "Sömestir tatili yaklaştı. Bütün kayak severleri ilimize ve Salda Kayak Merkezimize bekliyoruz" dedi.

Burdur'un Yeşilova ilçesi Eşeler Yaylası'ndaki Salda Gölü manzaralı Salda Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı. Sezon açılışına Vali Hasan Şıldak, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Yeşilova Kaymakamı Abdulhamit Karaca, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya katıldı.

Vali Hasan Şıldak, Burdur'un turizm potansiyeli açısından son derece yüksek değerlere sahip olduğunu belirterek, "Salda Kayak Merkezimiz kış sporları için çok uygun bir ortama sahip. Hem başlangıç, hem orta ve hem de profesyonel düzeydeki kayak sporuyla ilgilenen sporseverler ve tatil amaçlı ziyarette bulunacaklar için son derece elverişli koşullara sahip. Üç ayrı pistimizde 1900- 2000 rakım aralığında çok seçenekler sunuyor. 20 yatak kapasiteli barınma imkanı ve kafeterya mevcut. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Yeşilova Kaymakamlığımız bu tesisi itinayla işletiyor" dedi.

Bu yıl Salda Gölü ve Salda Kayak Merkezi'ne önemli ölçüde ziyaretçi gelmesini beklediklerini vurgulayan Vali Hasan Şıldak, "Yaz ve kış turizmine hitap etme noktasında bir bütünlük arz ediyor. Son derece uygun bir pozisyonda bulunuyor. Hem kayak merkezimizin, hem de Salda Gölü çevresinin ortak girişimlerimizle, bakanlıklar düzeyinde yapacağımız çalışmalarla, hem Çevre ve Şehircilik, hem de Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve özel sektörün her iki noktaya ilgi göstermesiyle buradaki turizm potansiyeli ortaya çıkacak ve ilimizde çok önemli bir istihdam ve gelir kaynağı oluşacak. Salda Gölü'ne 2018 yılında 500 bin ziyaretçi geldi. Bunu biz lavanta turizmiyle zenginleştirmeyi, ayrıca ilimizdeki tarihi kentlerin varlığını da buna ekleyerek çok güçlü bir turizm destinasyonu zincirine dönüştürmeyi düşünüyoruz. Bakanlıklar nezdinde bu konuya olan farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Sömestir tatili yaklaştı. Bütün kayak severleri ilimize ve Salda Kayak Merkezimize bekliyoruz" diye konuştu.

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik de Salda Kayak Merkezi'ni Türkiye'ye tanıtarak daha fazla ziyaretçi gelmesi için gayret gösterdiklerini aktardı. Özçelik, şöyle konuştu:

"Merkezimizi Burdur ve komşu vilayetlere tanıtarak daha fazla ziyaretçi gelmesi konusunda bir gayretimiz oluyor. Yapılacak daha çok işimiz var. Yolun daha başlangıcındayız. En büyük ihtiyaç sosyal tesisler. Kayakla ilgili yapılması gereken yeni teknolojileri buraya getirmek hepimizin görevi."

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