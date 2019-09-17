Salda Turizm Merkezi'nin iptaline yönelik karar

"Salda Gölü'nde bunca iyileştirmelere, korumaya yönelik faaliyetlere rağmen, bu çalışmalar hem görmezden geliniyor hem karalama kampanyası yürütülüyor. Bunların kabul edilebilir olmadığını ifade etmek istiyorum. Çünkü hem bizler hem en yetkili ağızdan Çevre ve Şehircilik Bakanımız defaten bunu açıklamasına rağmen birtakım ifadeler, yalan yanlış haberler, kamuoyuna yansıtılmaya devam ediyor." diyen Şıldak, tek amaçlarının Salda'yı doğal haliyle korumak olduğunu bildirdi.

Şıldak, İlyas köyündeki sosyal tesisin açılışında yaptığı konuşmada, Salda Gölü'nün artık dünyada bilinir hale geldiğini belirterek, gölün sahip olduğu doğal güzelliğin korunacağını ve turizme de açarak geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, "Geçtiğimiz hafta Salda Turizm Merkezi'nin iptaliyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandı. Bunun Salda'daki koruma çalışmalarıyla hiçbir ilgisi yoktur." dedi.

Vali Şıldak, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta Salda Turizm Merkezi'nin iptaliyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandı. Bunun Salda'daki koruma çalışmalarıyla hiçbir ilgisi yoktur. Tam tersine birbiri içine geçmiş sit alanı, özel çevre koruma bölgesi düzenlemeleri, tabiat parkı oluşumları, sulak alan vesaire pek çok statünün korunduğu gölde turizm merkezinin iptali söz konusudur. Salda'daki koruma şemsiyesi, doğal hayatın korunmasına ilişkin hem özel çevre koruma bölgesi hem de sit düzenlemeleri ayaktadır, mevcudiyetini sürdürüyor, koruma statüsünde en küçük bir zayıflama yoktur."

Salda ve lavantanın önemine değinen Şıldak, turizm yatırımları kapsamında hazine arazilerini vatandaşa tahsis ederek, binde bir kira bedeliyle kiralanabileceğini aktardı.

Fide desteği de sağladıklarını vurgulayan Şıldak, "Kasım'da 340 dekar alanda lavanta ekiyoruz. Lavantayla birleşen bir Salda turizmi ve bu yolun ismi lavanta yolu olacak." diye konuştu.

