HABER

Salda’da betonlaşmaya gidilmeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 18:45 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, "Salda da sökülüp takılabilen ağaçtan seyyar yapılar olacak ve hiçbir zaman betonlaşma olmayacak" dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Doğa ve Çevre STK’larından oluşan heyet Salda Gölü’nde incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, "Salda da sökülüp takılabilen ağaçtan seyyar yapılar olacak ve hiçbir zaman betonlaşma olmayacak" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Doğa ve Çevre STK’larından oluşan heyet Salda Gölü’nde incelemelerde bulundu. Heyet adına açıklamada bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, Salda Gölü kenarında yapılacak olan çalışmaların sivil toplum kuruluşlar ile birlikte halkla iç içe ve tamamen şeffaf şekilde gerçekleştirileceğini söyledi.
Salda Gölü’ne gelmeden önce Burdur Valisi Hasan Şıldak’ı makamında ziyaret ettiğini hatırlatan Turan, bölgeyi ziyaret amaçlı gelen insanların günü birlik kullanımlarına hizmet veren alanlar olacağını belirterek, "Daha önce göl kenarında kaçak kullanım alanlarından tutun araç trafiği gelişi güzel çadır kurulumları ve katı atık kirliliği söz konusuydu. Bugün Salda Gölü’nde yapılan su analizlerinde su kalitesinde artış tespit edildi hatta içme suyu kalitesi bir su kalitesine sahip. Geçen yıllardaki yapılan analizlere göre bu iyi bir sonuç. Bu sonuçta bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Salda’da sökülüp takılabilen şeffaf ağaçtan yapılar olacak ve hiçbir zaman betonlaşma olmayacak" diye konuştu.
Doğa Araştırmalar Derneği Başkanı Osman Erdem de, Salda Gölü’nün Türkiye’nin en önemli doğal değerlerinden biri olduğunu söyledi. Alan tanındıkça ziyaretçilerin yoğun talebi olduğunu belirten Erdem, "Önümüzdeki yıllarda bu yoğunluk daha da artacak. Alandaki güzellikleri çocuklarımızın ve torunlarımızın da görmesi gerekiyor. Alanın Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesi önemli bir gelişme. Çünkü koruma statüsü olan bir alanı yönetmeniz ve korumanız çok daha kolay oluyor. Buranın zarar görmemesi için alan ve ziyaretçi yönetim planlarının yapılması gerekiyor" dedi.
Sivil toplum kuruluşlarından Doğa Koruma Vakfı Doğa Koruma Direktörü Sedat Kalem de, Salda Gölü’nün önemine dikkat çekerek, “Gölün oluşum şekli buranın doğal yapısı ve yaşam yerinin korunmasıyla tüm Türkiye’nin gözü buraya çevrildi. Burada doğayla insanların beklentisini en iyi şekilde yürütmemiz gerekiyor. Bugüne kadar nasıl geldiyse bizlerde çocuklarımıza en iyi şekilde bırakmalıyız” şeklinde konuştu.

PARTNERGözlerini alamadılar!Gözlerini alamadılar!
Kamışlı'da binaya Suriye bayrağı asıldıKamışlı'da binaya Suriye bayrağı asıldı
Uydu anteni takmaya çalışırken canından oluyorduUydu anteni takmaya çalışırken canından oluyordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump: Vurulursam Melania ağlamaz

Trump: Vurulursam Melania ağlamaz

Bunu yapmayan yandı!

Bunu yapmayan yandı!

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

Sneijder'i yıkan haber! Kanser...

Sneijder'i yıkan haber! Kanser...

Antalya'da deprem!

Antalya'da deprem!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı 2 kadın Kilis'te yakalandı

Interpol kırmızı bültenle arıyordu! Sınırda yakalandılar

Polisi alarma geçiren şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Polisi alarma geçiren olay! Çocuk dilendirmekten sabıkası çıktı

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Son dakika: Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin 2 sanığa 5 ay hapis

Adil Öksüz davasında karar!

Bolu’ya mevsimin ilk karı düştü

Kar bir anda bastırdı! Beyaza büründü

Güvenlik korucusu silahın kazara ateş alması sonucu şehit düştü

Acı haber! Güvenlik korucusu şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.