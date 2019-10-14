Burdur Valisi Hasan Şıldak, Yeşilova ilçesinde bulunan, beyaz kumsalları ve turkuaz suyuyla "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü'ndeki koruma faaliyetlerine ilişkin, "Salda'ya el sürenin elini kırarlar. Bunu ilin valisi olarak söylüyorum. Salda'ya bir çivi bile çaktırmıyoruz." dedi.

Vali Şıldak, İnsuyu Mağarası ve Piknik Alanı Çevre Düzenlemesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, bütün benlikleriyle destek verdikleri, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'nın, terörün kökünden kazınması ve sınıra sızan mihrakların ezilmesi için başlatılan büyük bir iradenin eseri olduğunu söyledi.

İnsuyu Mağarası ile çevresinde yapılan yatırımlar ve düzenlemeler sonucu, burada yıl sonu itibarıyla 120-130 bin ziyaretçi sayısına ulaşılacağını belirten Şıldak, bunun kent için önemli bir gelir kaynağı olduğunu vurguladı.

Şıldak, Salda Gölü'nün, Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesinin herkesin içini rahatlatan bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Bu kararın alınmasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un emeği olduğunu ifade eden Şıldak, şöyle konuştu: