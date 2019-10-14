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"Salda'ya bir çivi bile çaktırmıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 14:36 | Son Güncelleme

Burdur Valisi Hasan Şıldak: - "Salda'ya el sürenin elini kırarlar. Bunu ilin valisi olarak söylüyorum. Salda'ya bir çivi bile çaktırmıyoruz"

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Yeşilova ilçesinde bulunan, beyaz kumsalları ve turkuaz suyuyla "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü'ndeki koruma faaliyetlerine ilişkin, "Salda'ya el sürenin elini kırarlar. Bunu ilin valisi olarak söylüyorum. Salda'ya bir çivi bile çaktırmıyoruz." dedi.

Vali Şıldak, İnsuyu Mağarası ve Piknik Alanı Çevre Düzenlemesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, bütün benlikleriyle destek verdikleri, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'nın, terörün kökünden kazınması ve sınıra sızan mihrakların ezilmesi için başlatılan büyük bir iradenin eseri olduğunu söyledi.

İnsuyu Mağarası ile çevresinde yapılan yatırımlar ve düzenlemeler sonucu, burada yıl sonu itibarıyla 120-130 bin ziyaretçi sayısına ulaşılacağını belirten Şıldak, bunun kent için önemli bir gelir kaynağı olduğunu vurguladı.

Şıldak, Salda Gölü'nün, Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesinin herkesin içini rahatlatan bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Bu kararın alınmasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un emeği olduğunu ifade eden Şıldak, şöyle konuştu:

"Salda Gölü bu kararla, Türkiye'de 18 özel alandan biridir. Bu karar Salda Gölü'nün korunmasının garanti senedidir. Salda Gölü'nde alınan tedbirlerle, koruma kullanma dengesi her zaman gözetilmiştir. Bundan sonra çok daha iyi gözetilecektir. Birinci amacımız, İnsuyu Mağarası ve Salda Gölü ile bütün tarihi ve doğal güzelliklerimizi orijinal haliyle muhafaza etmektir. Kim ne derse desin, aksi bütün söylemleri reddediyoruz. Salda'ya el sürenin elini kırarlar. Bunu ilin valisi olarak söylüyorum. Salda'ya bir çivi bile çaktırmıyoruz. Korumaya yönelik alınan bütün tedbirleri başka amaçlarla kullanıp söyleme dönüştürmek her şeyden önce insanlıkla bağdaşmaz. Temel yaklaşımımız 'Turizme evet.' ancak 'koruyarak yaşatılan' bir turizm değeriyle."

Daha sonra Vali Şıldak ve beraberindekiler, İnsuyu Mağarası çevresinde düzenlenen alanları gezdi.

Programa, AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, Garnizon Komutanı Albay Cenk Babürşah ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de katıldı.

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Burdur Burdur Valisi Hasan Şıldak insuyu mağarası Koruma Salda Gölü

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