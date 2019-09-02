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Salda’ya bir gelen bir daha gelmek istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 17:08 | Son Güncelleme

Dünya üzerinde Mars Gezegeninin yüzeyine benzeyen iki yerden biri olan Salda Gölü’nün popülerliği son yıllarda arttı.

Dünya üzerinde Mars Gezegeninin yüzeyine benzeyen iki yerden biri olan Salda Gölü’nün popülerliği son yıllarda arttı. Özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve sosyal medya fenomenlerinin yaptığı tanıtımlarla ziyaretçi sayısını her geçen gün arttıran Salda Gölü, yerli yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.
Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü, Burdur’un Yeşilova ilçesine bağlı ve ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta. 7’den 70’e yerli yabancı turistlerin ilgisini çeken Salda Gölü, Türkiye’nin en temiz, dünyanın da 5. temiz gölü olma unvanına sahip. Salda Gölü, beyaz kum ve turkuvaz rengi suyuyla ilgi odağı olmaya devam ediyor.
Ormanla kaplı tepeleri, kayalık arazileri ve küçük alüvyal ovalarıyla hafif tuzlu karstik bir göl olan Salda Gölü, Göller Bölgesi içindeki, dışa akışı olmayan kapalı havzalı bir yapı. Salda Gölü, Türkiye’nin 184 metre derinliğiyle sahip en derin gölleri arasında da yer alıyor. Salda Gölü’ne Balıkesir Bandırma’dan ilk defa gelen ve yeniden geleceklerini söyleyen Seçkin ve Çağla çifti, “Salda Gölü’ne uğrayıp tatilimizi değerlendirmek istedik. Bu güzelliği yakından görmek istedik. Salda Gölü’ne ilk gelişimiz, gayet güzel, temiz ve bakımlı bir yer. Şu an sezonda bittiği için çok fazla kalabalık yok. Gayet güzel bir yer. Geldiğimize değdi. Fırsatımız olursa bir daha gelmek isterim. Bunun için de fırsat yaratmaya çalışacağız. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer” ifadelerini kullandı.
Almanya’dan Türkiye’ye tatil için gelen Giresunlu Ertuğrul Kılıç, Türkiye’ye gelen herkesin mutlaka Salda Gölü’ne uğraması gerektiğini söyledi. Kılıç, “Salda Gölü’ne ilk kez geliyorum. Burası harika bir yer. Benim gibi yurt dışından gelenler Türkiye’ye geldikleri anda buraya mutlaka gelmeleri gerekiyor. Kumu üzerime sürdüm. Faydasının olup olmadığını bilmiyorum ama herkes yaptığı için ben de yaptım” dedi.

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