HABER

Salda'ya sonbaharda da yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 13:06 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü sonbaharda da yoğun ilgi gördü.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- TÜRKİYE'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü sonbaharda da yoğun ilgi gördü.
Yaz sezonunda 500 bin civarında ziyaretçiyi ağırlayan Salda Gölü sezonun bitmesine rağmen ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürdü. Geçen ay Salda Gölü yaklaşık 40 bin ziyaretçiyi ağırladı. Salda'nın eşsiz güzelliği ve manzarasını görmek isteyenler bölgeye akın etti.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden gelen Serkan Ceylan, "Salda Gölü'nün adını uzun süredir duyuyorduk. Arkadaşlarımız geldi ama biz gelememiştik. Geçen hafta evlendik. Balayından dönüşte buranın güzelliğini görmek için geldik. Gerçekten doğa harikası. Türkiye'nin Maldivleri denildiği kadar var. Çok beğendik. İnşallah yaz döneminde de gelmek nasip olur" dedi.
Ceyda Ceylan da "Salda Gölü düşündüğümüzden daha güzel" diye konuştu.
Didim'den geldiğini söyleyen Aysel Erikli, "Salda Gölü'nün methini çok duymuştuk. Ama yazın gelme fırsatımız olmadı. Yazın gelseydik daha güzel olacaktı hem de lavanta bahçelerini görecektik. Ama bu mevsimde de ilgi fazla. İnşallah doğamız böyle kalır. Herkesin Salda Gölü'nü görmesini tavsiye ederim" dedi.
Ankara Çubuk'tan geldiğini söyleyen Ahmet Özçelik, "Daha önce adını çok duyduk ama gelememiştik. Bu mevsimde geldik ama fotoğraflarda görüldüğü gibi, anlatıldığı gibi çok güzel bir göl" diye konuştu.
Ankara'dan geldiğini söyleyen Hasan Aykır, "Gelen arkadaşlarımızdan ismini çok duymuştuk. Yazın iznimiz olmadığı için gelememiştik. Şimdi fırsat bulduk. Kışında çok farklı bir güzelliği var" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBahşiş olarak aldığı loto kuponuyla büyük ikramiyeyi kazandı!Bahşiş olarak aldığı loto kuponuyla büyük ikramiyeyi kazandı!
Yaşlı çift, 22 kilo esrarla yakalandıYaşlı çift, 22 kilo esrarla yakalandı
İş güvenliği ve sağlığına uymayan maden ocaklarına cezaİş güvenliği ve sağlığına uymayan maden ocaklarına ceza
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

İstanbul'da acı olay... 6. katta düşüp öldü

İstanbul'da acı olay... 6. katta düşüp öldü

Skandal rapor! Fetullah Gülen ve YPG'ye bakın nasıl yer verdiler

Skandal rapor! Fetullah Gülen ve YPG'ye bakın nasıl yer verdiler

'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan hakkında flaş karar!

'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan hakkında flaş karar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'da öldürüp Kırklareli'nde gömmüşlerdi! Vahşi cinayette yeni gelişme

Tekirdağ'da öldürüp Kırklareli'nde gömmüşlerdi! Vahşi cinayette yeni gelişme

Turistler lezzetine hayran kaldı! Hatay künefesine yoğun ilgi

Turistler lezzetine hayran kaldı! Yoğun ilgi

İlk kadın şehit pilot Ayfer Gök’ün ismi, F-4 Fantom uçağı yerleştirilen kavşakla ölümsüzleşecek

İlk kadın şehit pilot Ayfer Gök’ün ismi ismi ölümsüzleşecek

YÖK'ten devlet üniversiteleri için yeni düzeleme! Kadrolarda artık o şart aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Kar yağışı sürprizi! Erzurum, Kars, Bayburt, Tokat, Sivas, Ordu, Gümüşhane, Ardahan ve Amasya beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Van'ın Saray Belediyesine Kaymakam Aydın görevlendirildi

Van'ın Saray Belediyesine Kaymakam Aydın görevlendirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.