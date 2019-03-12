"Saldıranlara tahammül edemezseniz hemen geçin bir kenara yoga yapın"

İZMİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partililere, kendilerine ya da seçim bürolarına saldırı yapılması durumunda sinirlerine hakim olmak için bir kenara çekilip yoga yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Kaya, CHP Spor Kurulu tarafından Selahattin Akçiçek Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Yerel Yönetimlerde Spor Politikaları" konulu programa katılarak, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle şehitlere rahmet diledi.

"12 Mart askeri darbesi"nin ülkedeki demokrasinin büyümesi ve gelişmesinin önündeki en büyük engel olduğunu söyleyen Kaya, 12 Mart generallerinin istediklerine ulaşamadıklarını anlattı.

Kaya, mevcut iktidarın korumalar içerisinde yalnızlığı yaşadığını, kendilerinin ise halkın içerisinde ve onlarla barışık olduğunu savunarak "Sevgiyi, dostluğu, dayanışmayı öğrenenlerden kin ve nefret beklemeyin. Biz asla kin gütmeyeceğiz, nefret duygusunu beslemeyeceğiz. Ne yaparsanız yapın 20 gün, sabırla, inançla, kararlılıkla sahada halkımızın yanı başında olacağız. Biz halkımıza yerel yönetimlerde, beldelerimizde, ilçelerde yapacaklarımızı anlatacağız. Biz onların tartışmalı ortamına asla girmeyeceğiz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün tüm Türkiye halkına çağrısı oldu, 'kin ve nefretten uzak durun' dedi. Cumhuriyet Halk Partililere de bir çağrı yaptı asla tartışmalara girmeyin, kendi yapacaklarınızı ve projelerinizi anlatın dedi." ifadesini kullandı.