Saldırgan Brenton Tarrant'ın dinlediği şarkı olay yarattı! 'Türkler korksun'

Tarrant'ın silahına yazdığı isimler arasında tarihte Osmanlılara karşı savaşmış Lazar Hrebeljanovic, Milos Obilic, Baja Pivljanin, Novak Vujosevic gibi Sırp figürler yer alırken, araçta çalan Sırpça şarkının sözlerinde "Bosna Kasabı" olarak bilinen savaş suçlusu Radovan Karadzic'e yönelik övgü dolu ifadeler duyuluyor.

Teröriste ait olduğu düşünülen sosyal medya hesabı üzerinden göçmen ve Müslüman karşıtı açıklamaların yer aldığı onlarca sayfalık manifesto da hazırlayan Tarrant, burada 1389'daki 1. Kosova Savaşı'nda Sultan Murad'ı şehit eden Milos Obilic'ten de bahsediyor.

Öte yandan, teröristin saldırıyı gerçekleştirdiği silahının üzerine yazdığı isimler arasında da Obilic'in yanı sıra Kosova Savaşı'nda Osmanlılara karşı mücadele eden Sırp prens Lazar Hrebeljanovic, 17. yüzyılda Osmanlılara karşı ayaklanan Baja Pivljanin ve daha sonraki dönemde yine Osmanlılara karşı Sırp ayaklanmalarına önderlik eden Novak Vujosevic ve Karadağlı Marko Miljanov da yer alıyor.

ÇETNİK ŞARKISI DİNLEDİ

Tarrant'ın saldırıyı gerçekleştirmek üzere camiye doğru ilerlediği sırada araçta dinlediği şarkılardan birinin ise sözleri Sırpça olan bir Çetnik şarkısı olması dikkati çekiyor.

Bosna'daki savaşta (1992-1995) Sırplara önderlik eden ve 2016'da soykırım ve çeşitli savaş suçlarından 40 yıl hapse mahkum edilen Karadzic'ten övgüyle bahsedilen şarkıda "Krajina'dan kurtlar geliyor, (Hırvat) Ustaşalar ve Türkler korksun, Karadzic sen Sırplara liderlik et, korkusuz oldukları anlaşılsın." sözleri yer alıyor.

AA

