HABER

Saldırgan Brenton Tarrant'ın dinlediği şarkı olay yarattı! 'Türkler korksun'

DÜNYA HABERLERİ  | 16.03.2019 15:30 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde bulunan iki camiye düzenlenen terör saldırısının faili Brenton Tarrant'ın saldırıda kullandığı silahın üzerine yazdığı isimler ve camiye gelirken aracında çalan şarkı dikkati çekti.

Saldırgan Brenton Tarrant'ın dinlediği şarkı olay yarattı! 'Türkler korksun'

Tarrant'ın silahına yazdığı isimler arasında tarihte Osmanlılara karşı savaşmış Lazar Hrebeljanovic, Milos Obilic, Baja Pivljanin, Novak Vujosevic gibi Sırp figürler yer alırken, araçta çalan Sırpça şarkının sözlerinde "Bosna Kasabı" olarak bilinen savaş suçlusu Radovan Karadzic'e yönelik övgü dolu ifadeler duyuluyor.

Teröriste ait olduğu düşünülen sosyal medya hesabı üzerinden göçmen ve Müslüman karşıtı açıklamaların yer aldığı onlarca sayfalık manifesto da hazırlayan Tarrant, burada 1389'daki 1. Kosova Savaşı'nda Sultan Murad'ı şehit eden Milos Obilic'ten de bahsediyor.

Öte yandan, teröristin saldırıyı gerçekleştirdiği silahının üzerine yazdığı isimler arasında da Obilic'in yanı sıra Kosova Savaşı'nda Osmanlılara karşı mücadele eden Sırp prens Lazar Hrebeljanovic, 17. yüzyılda Osmanlılara karşı ayaklanan Baja Pivljanin ve daha sonraki dönemde yine Osmanlılara karşı Sırp ayaklanmalarına önderlik eden Novak Vujosevic ve Karadağlı Marko Miljanov da yer alıyor.

20190316_2_35464517_42644495_Web

ÇETNİK ŞARKISI DİNLEDİ

Tarrant'ın saldırıyı gerçekleştirmek üzere camiye doğru ilerlediği sırada araçta dinlediği şarkılardan birinin ise sözleri Sırpça olan bir Çetnik şarkısı olması dikkati çekiyor.

Bosna'daki savaşta (1992-1995) Sırplara önderlik eden ve 2016'da soykırım ve çeşitli savaş suçlarından 40 yıl hapse mahkum edilen Karadzic'ten övgüyle bahsedilen şarkıda "Krajina'dan kurtlar geliyor, (Hırvat) Ustaşalar ve Türkler korksun, Karadzic sen Sırplara liderlik et, korkusuz oldukları anlaşılsın." sözleri yer alıyor.

AA

Şoke eden görüntü! Her şey bir anda olduŞoke eden görüntü! Her şey bir anda oldu
Rusya'dan AB'nin yaptırımlarına tepkiRusya'dan AB'nin yaptırımlarına tepki
Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokaktaFransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda brenton tarrant cami saldırı

En Çok Okunan Haberler

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Londra'da müslüman gruba saldırı!

Londra'da müslüman gruba saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

AP’den Türkiye raporuna onay! Türkiye'den sert tepki

AP’den Türkiye raporuna onay! Türkiye'den sert tepki

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Nedir bu Türk düşmanlığı anlamak mümkün değil.. Fakat bunun gibi düşman kesilenler elbet birgün hesap verecek içeri de yada dışarı da fark etmez..
Bin yıldır ögrenemediniz, Türk korkmaz.
dünyada iki millet var :Türkler ve diğerleri
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'dan AB'ye rest: Cevapsız kalmayacak

Rusya'dan AB'ye rest: Cevapsız kalmayacak

Yeni Zelanda'daki katliamın simgesi olmuştu! Kötü haber geldi...

Yeni Zelanda'daki katliamın simgesi olmuştu! Kötü haber geldi...

Dünya bunu konuşuyor! Katliama engel olmaya çalışırken öldürüldü

Dünya bunu konuşuyor! Katliama engel olmaya çalışırken öldürüldü

Yeni Zelanda saldırısında şok detay!

Yeni Zelanda saldırısında şok detay!

Avustralyalı ırkçı senatöre 'yumurtalı' protesto

İslam düşmanı politikacıya şok protesto

Kabil'de bombalı saldırı: 1 ölü

Kabil'de bombalı saldırı: 1 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.