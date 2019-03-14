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Saldırgan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünden tüfekle kaçarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 21:36 | Son Güncelleme

BOLU’da, inşaat işçisi Yılmaz Durmuş (29), alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu emlakçı Murat Kavakçı’yı (33) pompalı tüfekle bacağından yaraladı. Olayın yaşandığı sokağın 500 metre yakınında bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünden elinde tüfekle koşarak kaçmaya çalışan Yılmaz Durmuş, polis tarafından yakalandı.

Saldırgan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünden tüfekle kaçarken yakalandı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU’da, inşaat işçisi Yılmaz Durmuş (29), alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu emlakçı Murat Kavakçı’yı (33) pompalı tüfekle bacağından yaraladı. Olayın yaşandığı sokağın 500 metre yakınında bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünden elinde tüfekle koşarak kaçmaya çalışan Yılmaz Durmuş, polis tarafından yakalandı.
Olay, saat 19.30 sıralarında İhsaniye Mahallesi Ağdacı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre inşaat işçisi Yılmaz Durmuş yanında getirdiği pompalı tüfekle, 80 bin TL alacağı olduğunu öne sürdüğü Murat Kavakçı’nın evinin önüne gitti. Murat Kavakçı evinden çıkıp sokakta yürürken Yılmaz Durmuş, pompalı tüfekle 2 el ateş açtı. Murat Kavakçı, sağ bacağına isabet eden saçmalarla yaralanırken, Yılmaz Durmuş olay yerinden kaçmaya başladı. Olayın yaşandığı sokağın 500 metre yakınında bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünden elinde tüfekle koşarak kaçmaya çalışan Yılmaz Durmuş, polis tarafından yakalandı. Yılmaz Durmuş, polisin ihtarıyla silahını bırakıp teslim oldu. Yaralanan Murat Kavakçı ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Saldırgan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünden tüfekle kaçarken yakalandıSaldırgan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünden tüfekle kaçarken yakalandıSaldırgan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünden tüfekle kaçarken yakalandıSaldırgan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünden tüfekle kaçarken yakalandı

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