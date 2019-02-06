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Saldırgan, polis memurunu sevgilisinin kocası zannettiği için vurmuş

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 14:16 | Son Güncelleme

Kayseri’de dün gece iki polis memuruna ateş eden ve birini ağır yaralayan saldırganın ilk ifadesinde, polis memurunu sevgilisinin kocası zannettiği için ateş ettiğini söylediği öğrenilirken, zanlının tehdit, cinsel saldırı ve taciz olmak üzere çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı.Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Kolej Caddesi üzerinde Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç önleme Büro Amirliğinde sivil olarak görevli Polis memurları İlhan Odabaşı ve Şeref Kurt’un ring halinde görev ifa ederken, olay yerinde durumundan şüphelendikleri Mustafa D.’nin kimlik kontrolünü yapmak istedikleri sırada şüpheli kaçmaya başladı.Kaçan şüpheli ve polis memurları arasında kovalamaca yaşandı ve şüpheli Mustafa D., ekiplerden 20 metre kadar uzaklaştıktan sonra montunun altından dipçikli pompalı olarak tabir edilen av tüfeği ile polis ekiplerine ateş etti.Şüpheli Mustafa Develi’nin açtığı ateş sonrasında sivil polis İlhan Odabaşı başından ağır yaralanırken, olay yerine çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.Saldırı sonrasında olay yerinde geniş çaplı araştırma yapan polis ekipleri şüpheli Mustafa D.’yi bir binanın kömürlüğünde suç aleti av tüfeği ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Kayseri’de dün gece iki polis memuruna ateş eden ve birini ağır yaralayan saldırganın ilk ifadesinde, polis memurunu sevgilisinin kocası zannettiği için ateş ettiğini söylediği öğrenilirken, zanlının tehdit, cinsel saldırı ve taciz olmak üzere çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı.
Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Kolej Caddesi üzerinde Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç önleme Büro Amirliğinde sivil olarak görevli Polis memurları İlhan Odabaşı ve Şeref Kurt’un ring halinde görev ifa ederken, olay yerinde durumundan şüphelendikleri Mustafa D.’nin kimlik kontrolünü yapmak istedikleri sırada şüpheli kaçmaya başladı.
Kaçan şüpheli ve polis memurları arasında kovalamaca yaşandı ve şüpheli Mustafa D., ekiplerden 20 metre kadar uzaklaştıktan sonra montunun altından dipçikli pompalı olarak tabir edilen av tüfeği ile polis ekiplerine ateş etti.
Şüpheli Mustafa Develi’nin açtığı ateş sonrasında sivil polis İlhan Odabaşı başından ağır yaralanırken, olay yerine çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Saldırı sonrasında olay yerinde geniş çaplı araştırma yapan polis ekipleri şüpheli Mustafa D.’yi bir binanın kömürlüğünde suç aleti av tüfeği ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekiplerinin şüpheli ile yaptıkları mülakatta polis memurunu, sevgilisinin kocası zannettiği ve bu nedenle ateş ettiğini söylediği bildirildi.
Şüpheli Mustafa D.’nin yapılan üst araması ve ev aramasında av tüfeği içinde 17’sis ses fişeği olmak üzere 43 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Şüpheli Mustafa D.’nin 8 adet tehdit, 3 adet 6284 SKM, 2 hakaret, 2 adet kasten yaralama, 1’er adet evden hırsızlık, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişilerin huzur ve sükununu bozma, görevi kötüye kullanma, mala zarar verme suçlarından kaydı olduğu belirlendi.
Polis memuru İlhan Odabaşı’nın hayati tehlikesinin devam ettiği ve halen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

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