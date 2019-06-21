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Saldırganların silahla vurduğu vatandaşın yardımına otobüs şoförü koştu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 22:17 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yol üzerinde 2 şahsın silahla vurduğu vatandaşın yardımına otobüs şoförü koştu.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yol üzerinde 2 şahsın silahla vurduğu vatandaşın yardımına otobüs şoförü koştu. Gencin silahla vurulma anı ve otobüs sürücüsünün araçtan inince saldırganların kaçışı otobüsün kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Seka Tünel üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Murat U. adlı şahıs, Seka Tünel üzerinde kimliği henüz öğrenilemeyen iki kişi ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz şahıslar, yanlarındaki silahla Murat U.’ya ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar sırtına isabet eden Murat U. kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada Derince

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