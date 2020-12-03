HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Saldırganlığıyla biliniyor! Lambuka balığı Kuşadası Körfezi’nde yakalandı

Saldırganlığıyla biliniyor! Lambuka balığı Kuşadası Körfezi’nde yakalandı

03.12.2020 10:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Saldırganlığıyla biliniyor! Lambuka balığı Kuşadası Körfezi’nde yakalandı

Kuşadalı amatör balıkçılar denizlerin hırçın balığı olarak bilinen ve Ege Denizi’nde pek görülmeyen 15 kiloluk lambuka balığını Kuşadası Körfezi’nde yakaladı. Hint Okyanusu'ndan Süveyş Kanalı'nı takip ederek Akdeniz'e ulaştığı tahmin edilen lambuka balığı, amatör balıkçılar tarafından getirildiği Kuşadası Balık Hali'nde vatandaşlar tarafından ilgiyle seyredildi.

Akdeniz sularında daha çok sonbaharda ve en fazla 2 kilogram olarak çıkarılabilen 'lambuka' balığı bu kez Kuşadalı amatör balıkçılar Ziya Cem Taymaz, Kadir Akman, Fatih Veli ve İlker Aydoğan tarafından 15 kilogram ağırlığında yakalandı. Kuşadası Balık Hali'ne getirilen 90 santim uzunluğundaki lambuka, kilogramı 30 TL'den alıcı buldu.

Denizlerde saldırganlığıyla bilinen lambukanın meydan okuyan tavrı yüzünden, balıkçıların avlamaktan büyük zevk aldığı belirtildi. Özellikle tekneyle avlanırken çevrede dolaşıp oltadaki balığa korkusuzca saldırdığı öğrenilen lambukayı yakalayanlar ayrıcalıklı kabul ediliyor. Lambuka, küçük balıklarla besleniyor.

'İLK KEZ BU KADAR BÜYÜKLÜKTE BİR LAMBUKA YAKALANDI'

Kuşadası’nda kafeterya işleten Ziya Cem Taymaz, "Bu balık daha çok Hindistan'da bulunur. Süveyş Kanalı'nın açılmasından sonraki yıllarda Akdeniz ve Ege'de nadiren ve küçük olarak görüldü. Kuşadası'nda ilk kez bu kadar büyüklükte bir lambuka yakalandı" dedi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim insanları 'anahtar gen'i bulundu! Doğruysa...Bilim insanları 'anahtar gen'i bulundu! Doğruysa...
Yılbaşında evlerde toplananlara para cezası!Yılbaşında evlerde toplananlara para cezası!
65 yaş ve üstü cuma namazına gidebilecek mi?65 yaş ve üstü cuma namazına gidebilecek mi?

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca illeri sıralayıp açıkladı: Büyük yükün altında

Bakan Koca illeri sıralayıp açıkladı: Büyük yükün altında

Ekrem İmamoğlu'ndan sert açıklama: Aşağılık bir iddia

Ekrem İmamoğlu'ndan sert açıklama: Aşağılık bir iddia

Mehmet Ali Erbil'den mutluluk pozları! Aylar sonra ilk kez...

Mehmet Ali Erbil'den mutluluk pozları! Aylar sonra ilk kez...

Defne Samyeli'den karlar üzerinde mayolu poz!

Defne Samyeli'den karlar üzerinde mayolu poz!

Biden'dan dikkat çeken Türkiye ve nükleer açıklaması

Biden'dan dikkat çeken Türkiye ve nükleer açıklaması

Tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa etti

Tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa etti

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

Diğer Haberler

Yılbaşında evlerde toplananlara 3 bin 150'şer lira para cezası!

Yılbaşında evlerde toplananlara para cezası!

Türk bilim insanlarından koronavirüse karşı burun spreyi

Türk bilim insanları geliştirdi! Koronavirüsü parçalıyor

Rize'de uğur böceği istilası: Daha önce böyle bir şey görmedim

Yetkililerden yardım istediler: Daha önce böyle bir şey görmedim

Dehşeti yaşadılar! 1 yaşındaki çocuğuyla yürüyen kadına 20 köpek saldırdı

Dehşeti yaşadılar! 1 yaşındaki çocuğuyla yürüyen kadına 20 köpek saldırdı

Korkutan deprem açıklaması! 'Türkiye’de 18 şehir, 80’den fazla ilçe ve 502 mahalle tehlikede'

Türkiye’de 18 şehir, 80’den fazla ilçe ve 502 mahalle tehlikede

İSKİ su kesintisi 3 Aralık 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi sorgulama

3 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.