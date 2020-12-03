Saldırganlığıyla biliniyor! Lambuka balığı Kuşadası Körfezi’nde yakalandı

Akdeniz sularında daha çok sonbaharda ve en fazla 2 kilogram olarak çıkarılabilen 'lambuka' balığı bu kez Kuşadalı amatör balıkçılar Ziya Cem Taymaz, Kadir Akman, Fatih Veli ve İlker Aydoğan tarafından 15 kilogram ağırlığında yakalandı. Kuşadası Balık Hali'ne getirilen 90 santim uzunluğundaki lambuka, kilogramı 30 TL'den alıcı buldu.

Denizlerde saldırganlığıyla bilinen lambukanın meydan okuyan tavrı yüzünden, balıkçıların avlamaktan büyük zevk aldığı belirtildi. Özellikle tekneyle avlanırken çevrede dolaşıp oltadaki balığa korkusuzca saldırdığı öğrenilen lambukayı yakalayanlar ayrıcalıklı kabul ediliyor. Lambuka, küçük balıklarla besleniyor.

'İLK KEZ BU KADAR BÜYÜKLÜKTE BİR LAMBUKA YAKALANDI'

Kuşadası’nda kafeterya işleten Ziya Cem Taymaz, "Bu balık daha çok Hindistan'da bulunur. Süveyş Kanalı'nın açılmasından sonraki yıllarda Akdeniz ve Ege'de nadiren ve küçük olarak görüldü. Kuşadası'nda ilk kez bu kadar büyüklükte bir lambuka yakalandı" dedi.

Kaynak: İHA

