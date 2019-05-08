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SALDIRI ALTINDAKİ İDLİB'DE DHA EKİBİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 16:08 | Son Güncelleme

Rusya destekli rejim güçleri tarafından İdlib'e yönelik havadan ve karadan başlatılan bombardıman devam ediyor.

Rusya destekli rejim güçleri tarafından İdlib'e yönelik havadan ve karadan başlatılan bombardıman devam ediyor. Savaş uçakları ile helikopterler bu sabahtan itibaren İdlib'in Han Şeyhun ilçe merkezi ile yakınındaki köylere birbiri ardına bombalar yağdırdı. Çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı saldırıların ardından yüzlerce sivil evlerini terk ederek güvenli olan Maarat Numan ilçesi ile İdlib kent merkezine doğru gitmeye başladı.
Öğleden sonra saldırıların yoğunlaşmasının ardından günlerdir İdlib'deki saldırıları görüntüleyerek kamuoyuna ulaştıran Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi de güvenlik sorunu nedeniyle Han Şeyhun'dan İdlib kent merkezine gitmek üzere sivil savunma ekibi aracıyla yola çıktı. Birkaç kilometre ilerlenmesin ardından DHA ekibinin bulunduğu aracın çok yakını, savaş uçakları tarafından hedef alındı. Büyük gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından saldırının yapıldığı arazideki taşlar ile şarapnel parçaları, DHA ekibinin bulunduğu araca isabet etti. Ölümden dönen, sağlık durumları iyi olan DHA ekibi, camları kırılan ve önemli hasar gören araç ile yollarına devam ederek güçlükle Maarat Numar ilçesine ulaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bombardımanın yapılması

- Çıkan dumanlar

- Hasan Kırmızıtaş 3 anons

- Yıkılan ev ve iş yerleri

- DHA ekibinin bulunduğu aracın yakınında patlama olması

- Araçtaki hasar gören bölgeler

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan MIRMIZITAŞ-İbrahim Maşe-Kamera: Mustafa KANLI-SURİYE-DHA)

​GÖRÜNTÜ BOYUTU: 358-334 MB

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