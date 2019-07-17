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"Saldırı, Bağdat ve Ankara arasındaki stratejik ilişkileri etkilemeyecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 18:45 | Son Güncelleme

Irak Dışişleri Bakanlığı: "Bu menfur saldırı, Bağdat ve Ankara arasındaki tarihi ve stratejik ilişkilerin gücünü etkilemeyecek"

BAĞDAT (AA) - Irak, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir görevlinin şehit edildiği saldırının, Bağdat ve Ankara arasındaki tarihi ve stratejik ilişkileri etkilemeyeceğini bildirdi.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatın hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz." denildi.

Bakanlığın, saldırının detaylarını ve ardındaki nedenlerin ortaya çıkarılması için güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmaları yoğun şekilde takip ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu menfur saldırı, Bağdat ve Ankara arasındaki tarihi ve stratejik ilişkilerin gücünü etkilemeyecek, ortak çıkarların gerçekleştirilmesi için dost iki ülke arasındaki yakınlaşma çabalarını zayıflatamayacak."

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda bir Irak vatandaşının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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