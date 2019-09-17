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‘Saldırı Büyük Olasılıkla İran Topraklarından Düzenlendi’

17.09.2019 18:28 | Son Güncelleme

Amerikan medyasındaki haberelere göre Suudi arabistan'daki petrol tesislerine düzenlenen saldırı büyük olasılıkla İran topraklarından gerçekleştirildi. İran'dan fırlatılan füzelerin düşük irtifada Irak ve Kuveyt hava sahasından geçerek tesisleri vurduğu belirtiliyor

‘Saldırı Büyük Olasılıkla İran Topraklarından Düzenlendi’

CNN televizyonuna konuşan ismini vermeyen kaynaklar hafta sonunda Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine düzenelenen saldırının çok yüksek olasılıkla İran’ın Irak sınırı yakınındaki bir üsten yapıldığını kaydetti. CNN haberi, soruşturmaya yakın bir kaynağa dayandırıyor.

Bu iddia henüz ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından doğrulanmış değil.

Suudi Arabistan’da haftasonunda yapılan saldırının kuzeyden Abkayk petrol rafinerisine doğru alçak irtifada füzeleriyle düzenlendiği kaydediliyor. Saldırılarda insansız hava araçlarının kullanıldığı da belirtiliyor.

Araştırmacıların edindikleri ilk bulgulara göre petrol sahasını hedef alan füzeler güney Irak üzerinden ve Kuveyt hava sahasından geçerek Suudi Arabistan’daki hedefleri vurdu.

Kuveyt de Pazartesi günü Suudi Arabistan’daki saldırılardan hemen önce hava sahasında insansız hava araçları görüldüğü şeklindeki iddiaları incelemek için kendi soruşturmasını başlattığını bildirdi.

Saldırının ardından Suudi Arabistan’a tam destek verdiğini belirten Kuveyt’in Dışişleri Bakanı ülkenin silahlı kuvvetlerine de ülke güvenliğini etkileyecek herhangi bir olay karşısında karşılık vermeye hazır duruma gelmeleri emrini verdi.

CNN’e konuşan kaynak, füzelerin İran Körfezi’nde ABD ve Suudi radar sisteminin en güçlü olduğu bölgeden geçmekten kaçınmış olabileceği görüşünde. Suudi Arabistan hava savunma sistemi İran Körfezi’ni mercek altına alıyor.

Pazartesi günü de ABD’li bir yetkili CNN’e yaptığı açıklamada ABD’nin saldırının İran’ın içinden yapıldığı görüşünde olduğunu bildirmişti.

Saldırının hemen ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’ı saldırıyı düzenlemekle suçlamıştı.

Ancak İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi, bu açıklamayı “temelsiz bir suçlama” olarak değerlendirmişti.

Yemen’deki İran destekli Husi milisleri olayın hemen ardından yaptıkları bir açıklamayla saldırıyı üstlenmişti. Ancak ne Suudi Arabistan ne de Amerika saldırının nerden düzenlendiğine dair kanıt sunabilmiş değil. Ancak her iki ülke de saldırıların Yemen’den yapılmadığını söylüyor.

Suudi hükümet yetkilileriyle konuşan bir başka kaynak ise çöle düşen enkazın görüntülerinin saldırıda kulanılan en azından bazı füzelerin Kuds 1 olarak bilinen füzeler olduğunu ortaya koyduğunu bildirdi.

Husi milisleri Kuds 1 füzelerini Temmuz ayında “Gelecek Dönemin Sürprizleri” adı altında sergilemişti. Uzmanların bazıları Suudi Arabistan’ın güneyindeki Abha havaalanı terminaline düzenlenen ve

26 kişinin yaralandığı saldırıda da Kuds 1 füzesinin kullanılmış olabileceği görüşünde.

Uzmanlar Kuds 1 füzesinin İran tasarımı olduğunu ve İran tasarımı bir başka kruz füzesi olan Soumar’la benzerlikler taşıdığını söylüyor. Silah kontrol uzmanları Husiler’in böylesi gelişmiş bir silahı üretmiş olma ihtimalinin oldukça düşük olduğu görüşünde.

Öte yandan Kuds 1 füzesinin Yemen’den 1300 kilometre mesafedeki Abkayk petrol tesisisni vurmasının mümkün olmadığı da belirtiliyor.

Bu durumda Suudi Arabistan’da çölde enkazı bulunan füzelerin Kuds 1 olduğunun kesinleşmesi halinde bu füzelerin yolculuklarına çıkış noktasının Yemen olmadığı da anlaşılmış olacak.

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