‘Saldırı Büyük Olasılıkla İran Topraklarından Düzenlendi’

Saldırının ardından Suudi Arabistan’a tam destek verdiğini belirten Kuveyt’in Dışişleri Bakanı ülkenin silahlı kuvvetlerine de ülke güvenliğini etkileyecek herhangi bir olay karşısında karşılık vermeye hazır duruma gelmeleri emrini verdi.

Kuveyt de Pazartesi günü Suudi Arabistan’daki saldırılardan hemen önce hava sahasında insansız hava araçları görüldüğü şeklindeki iddiaları incelemek için kendi soruşturmasını başlattığını bildirdi.

Araştırmacıların edindikleri ilk bulgulara göre petrol sahasını hedef alan füzeler güney Irak üzerinden ve Kuveyt hava sahasından geçerek Suudi Arabistan’daki hedefleri vurdu.

Suudi Arabistan’da haftasonunda yapılan saldırının kuzeyden Abkayk petrol rafinerisine doğru alçak irtifada füzeleriyle düzenlendiği kaydediliyor. Saldırılarda insansız hava araçlarının kullanıldığı da belirtiliyor.

Bu iddia henüz ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından doğrulanmış değil.

CNN televizyonuna konuşan ismini vermeyen kaynaklar hafta sonunda Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine düzenelenen saldırının çok yüksek olasılıkla İran’ın Irak sınırı yakınındaki bir üsten yapıldığını kaydetti. CNN haberi, soruşturmaya yakın bir kaynağa dayandırıyor.

CNN’e konuşan kaynak, füzelerin İran Körfezi’nde ABD ve Suudi radar sisteminin en güçlü olduğu bölgeden geçmekten kaçınmış olabileceği görüşünde. Suudi Arabistan hava savunma sistemi İran Körfezi’ni mercek altına alıyor.

Pazartesi günü de ABD’li bir yetkili CNN’e yaptığı açıklamada ABD’nin saldırının İran’ın içinden yapıldığı görüşünde olduğunu bildirmişti.

Saldırının hemen ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’ı saldırıyı düzenlemekle suçlamıştı.

Ancak İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi, bu açıklamayı “temelsiz bir suçlama” olarak değerlendirmişti.

Yemen’deki İran destekli Husi milisleri olayın hemen ardından yaptıkları bir açıklamayla saldırıyı üstlenmişti. Ancak ne Suudi Arabistan ne de Amerika saldırının nerden düzenlendiğine dair kanıt sunabilmiş değil. Ancak her iki ülke de saldırıların Yemen’den yapılmadığını söylüyor.

Suudi hükümet yetkilileriyle konuşan bir başka kaynak ise çöle düşen enkazın görüntülerinin saldırıda kulanılan en azından bazı füzelerin Kuds 1 olarak bilinen füzeler olduğunu ortaya koyduğunu bildirdi.