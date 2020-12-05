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Saldırı görüntüleri ortaya çıktı

05.12.2020 10:50 | Son Güncelleme:
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Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde önceki gün meydana gelen olayda, bilet almak isterken HES konu istenen alkollü şahsın kesici aletle saldırdığı görevliler yaşanan olayları anlattı.İddiaya göre; saldırgan M.B., 2 Aralık saat 15.15 civarında Kırklareli’ne gitmek üzere bilet almak için bir Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminal’inde bulunan bir firmanın bilet satış noktasına geldi.

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde önceki gün meydana gelen olayda, bilet almak isterken HES konu istenen alkollü şahsın kesici aletle saldırdığı görevliler yaşanan olayları anlattı.
İddiaya göre; saldırgan M.B., 2 Aralık saat 15.15 civarında Kırklareli’ne gitmek üzere bilet almak için bir Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminal’inde bulunan bir firmanın bilet satış noktasına geldi. Ancak yolculuk yapmak isteyen şahsa, alkollü ve Korona virüs nedeniyle seyahat etmeden yetkililere gösterilmesi gereken HES kodunu vermediği nedeniyle firma çalışanları tarafından bilet verilmedi. Olaya sınırlanan M.B., ilk önce otogarda görev yapan zabıta ekibine ‘bana bilet vermiyor’ diye şikâyette bulundu. Daha sonra zabıta ekibiyle yine bilet satış noktasına dönen M.B., bir daha bilet isteyince otobüs firmanın İl Müdürü Hüseyin Guntan, şahısın HES kodu gösteremediği ve alkollü olduğu sebebiyle bilet vereceği konusunda zabıta ekibine bilgi verdi. Bu sırasında M.B., daha önce cebinde bulunduran kesici aletini çıkartarak Hüseyin Guntan’ın boğazına doğru saldırdı. Anlık gelişen olayda kendini kurtarmak için geri atlayan Hüseyin Guntan, saldırıdan bir yara almazsa da, kendisi ve aynı yerde çalışan diğer görevliler psikolojik sorun yaşadı.
Daha sonra Hüseyin Guntan’ın şikâyette bulunması üzerine olay yerine gelen polis ekibi, şüpheli M.B.’yi gözaltına alarak önce alkol testi için hastaneye kaldırıldı ve ardından karakola götürerek gerekli ifadeyi aldıktan sonra denetim altında serbest bırakıldı.
Söz konusu yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıkınca olay hakkında ilk kez İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan çalışanlar, yaşadıklarını anlattı.

“Şahıs önce küfür etti, sonra saldırdı”
Firmanın bilet satış biriminde çalışan Yüksel Ördün, şahıs ilk önce kendisine gelip bilet istediği belirtti. Ördün, “Olay şöyle gerçekleşti; yolcu Kırklareli’ne gideceğini söyledi. Yolcuyu bilgilendirdim, ‘16.30 da Çorlu’ya göndereyim sizi’ dedim. O da kabul etti. HES kodunu istediğimde ‘bilmiyorum bulamadım’ dedi. Ben de HES kodu olmadan seyahat edilmediğini söyleyince beni zabıtaya şikâyet etmiş. Sonra zabıtayla geldi. Durumu görevliye de anlattım. O da bana hak verdi. Yolcu bir anda hırçınlaştı, bize hakaret ve küfür etmeye başladı. Sonra sorumlu Hüseyin bey geldi, ona da durumu anlattım. Ona da hakaret etti. Sonra bıçağı Hüseyin beyin boynuna salladı. Kötü bir olay yaşadık, üzgünüz” şeklinde anlattı.

“Suçumuz HES kodu istemek”
Saldırıya uğrayan Hüseyin Guntan olaya ilgili şöyle konuştu:
“Arkadaşımızın anlattığı gibi, yolcu otogara ilk geldiği zaman HES kodu soruyoruz. Oradan bir şey çıkınca zabıtaya, polise haber veriyoruz. Fakat bu arkadaş bizi bilet vermediğimiz için şikâyet etmiş. Arkadaşımız zaten yolcunun alkollü olduğunu anlıyor, bu şekilde seyahat edemezsiniz diye uyarmış. Zabıta, ‘Neden bilet vermiyorsunuz’ dedi. Ben de ‘Bu şekilde bilet veriliyor mu?’ diye sordum. Zabıta anlayamamıştı alkollü olduğuna, o arada bıçağı salladı. Direkt öldürücü bir hamle oldu, suçumuz da HES kodu istemek. O gün akşam emniyetteydik. İfadelerimizi verdik.”

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