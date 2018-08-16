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Saldırı hazırlığı yapan teröristler öldürüldü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 09:57 | Son Güncelleme

Bingöl'ün Adaklı kırsalında düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Saldırı hazırlığı yapan teröristler öldürüldü!

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl/Adaklı kırsalında 15 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı beş terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
PKK TSK terör adaklı Bingöl

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