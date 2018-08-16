Saldırı hazırlığı yapan teröristler öldürüldü!

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl/Adaklı kırsalında 15 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı beş terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

