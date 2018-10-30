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Saldırı hazırlığında ki 5 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 11:02 | Son Güncelleme

TSK, Hakkâri kırsalı ile Irak kuzeyi Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığında olan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ANKARA,(DHA)-TSK, Hakkâri kırsalı ile Irak kuzeyi Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığında olan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hakkâri kırsalı ile Irak kuzeyi Hakurk bölgelerine dün hava harekatının düzenlendiği bildirildi. Hava harekâtında, bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları imha edilirken, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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