Saldırı hazırlığında ki 5 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA,(DHA)-TSK, Hakkâri kırsalı ile Irak kuzeyi Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığında olan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hakkâri kırsalı ile Irak kuzeyi Hakurk bölgelerine dün hava harekatının düzenlendiği bildirildi. Hava harekâtında, bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları imha edilirken, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

