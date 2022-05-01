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Saldırı hazırlığındaki 19 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

01.05.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 19 terörist öldürüldü

Saldırı hazırlığındaki 19 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 16, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 olmak üzere 19 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

16'SI SALDIRI HAZIRLIĞINDA 3'Ü TACİZ ATEŞİ AÇAN 19 TERÖRİST

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri görüldükleri yerde vurmaya devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 16, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 olmak üzere toplam 19 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı
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