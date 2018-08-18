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Saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 11:06 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında etkisiz hale getirilen 7 teröristin saldırı hazırlığında olduğu belirlendi

Hakkari'nin Yüksekova kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 7 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından, düzenlenen hava harekatlarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Yüksekova kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 7 terörist etkisiz hale getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari terörist TSK Yüksekova

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