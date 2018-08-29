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Saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 21:07 | Son Güncelleme

Irak Kuzeyi Gara bölgesindeki hava harekatında, saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen silahlı en az dokuz terörist etkisiz hale getirildi.

Saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi

Üs bölgelerine ve sınır karakollarına saldırı hazırlığı içinde olan bölücü terör örgütü mensubu en az 9 terörist etkisiz hale getrildi.

Konuyla ilgili olarak TSK'dan yapılan açıklama şöyle: "Irak Kuzeyi Gara bölgesine 29 Ağustos 2018’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerine ve sınır karakollarına saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı en az dokuz terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
PKK terörist TSK duyurdu Gara bölgesi

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