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  4. Saldırı hazırlığındaydılar... 29 terörist etkisiz hale getirildi!

Saldırı hazırlığındaydılar... 29 terörist etkisiz hale getirildi!

17.01.2025 11:54
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Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Saldırı hazırlığındaydılar... 29 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
terör operasyonu msb
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