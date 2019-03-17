"Saldırı Müslümanlara karşı yürütülen tahrikin ürünü"

İSTANBUL (AA) - MEHMET KARA - Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) Başkanı ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Abdulvahap Ekinci, Yeni Zelanda'daki terör saldırısının arkasında İslam'ın yaşam alanlarını yok etmeye yönelik yıllardır devam eden propaganda ve düşüncelerin yattığını kaydetti.
Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısının bireysel bir eylem olarak nitelendirilemeyeceğini anlattı.
Saldırıyı anlamak için İslam'a ve Müslümanlara karşı yürütülen propaganda faaliyetlerinin incelenmesi gerektiğini vurgulayan Ekinci, cinayeti hazırlayan şartlar üzerinde daha fazla düşünmek gerektiğini belirtti.
Ekinci, "Bir kez daha anladık ki dünyada Müslümanlara karşı çalışmalar yürüten organize gruplar var. Bunlar Müslümanlarla Hristiyanlar, Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasında fitne çıkarmayı hedefliyor. Bunlara karşı dikkatli olmalıyız. Öncelikle düşmanlık ve nefret fikirlerini yok etmeliyiz. Sadece Müslümanların değil Hristiyanların da bu olaydan ders çıkarmaları gerekiyor." diye konuştu.
Yeni Zelanda'daki terör saldırısının sadece dinler arasında değil fikirler ve ideolojiler arasında da bir çatışma ortamı yaratmayı hedeflediğine dikkati çeken Ekinci, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu saldırı Müslümanlara karşı yıllardır yürütülen propaganda ve tahrikin ürünü. Bunu tek kişinin eylemi olarak değerlendirmek asla mümkün değil. Bu terör saldırısının arkasında İslam'ın yaşam alanlarını yok etmeye yönelik yıllardır devam eden propaganda ve düşünceler yatıyor. Saldırının tüm detayları planlanmış, kurgulanmış ve özel olarak hazırlanılmıştır. Böyle bir cinayet hiçbir din ve düşüncenin menfaatiyle sonuçlanmayacak. İslam dini barışın ve her türlü insan haklarının korunmasının reçetesidir. İslam'da 'Kim bir insanı haksız yere öldürmüşse tüm insanlığı öldürmüş sayılır' prensibi vardır ve bu genel kaide herkes için koruyucu bir kalkandır. Dünyada aslında barışın tek kaynağı Allah'ın emrettiği ilke ve prensiplere bağlı kalmaktır ama dünyadaki bazı çıkar grupları İslam'ı kötülemek ve Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasında çatışma çıkarmak istiyor. Bir avuç insanın ekonomik ve siyasi hedefleri yüzünden dünyada barış mümkün olmuyor. Bu çatışmaları isteyen gruplar da var, onları bulmalı ve deşifre etmeliyiz. "
- "Kilisede de olsa da aynı tepkiyi verirdik"
Saldırının sadece Müslümanlara yapılmış bir saldırı olarak algılanmaması gerektiğinin altını çizen Ekinci, "Bu cinayeti bir Müslüman olarak tenkit ediyoruz. İbadet mekanımız olan camide Müslümanlara karşı yapılan bu saldırı aslında tüm insanlığa yapılmıştır. Kilise'de de yapılmış olsa aynı tepkiyi gösterirdik çünkü bir Müslümanın terör eylemiyle öldürülmesiyle gayrimüslimin öldürülmesi arasında bir fark yoktur." değerlendirmesini yaptı.
UMAD olarak saldırıyı şiddetle kınadıklarını dile getiren Ekinci, "Aynı şekilde insan hakları ve özgürlüklerin merkezi olduğunu savunan devletlerin de bunu aynı şekilde şiddetle kınamaları gerektiğini düşünüyoruz" dedi.
Abdulvahap Ekinci, Müslümanları da duyarlı olmaları ve provokasyonlara kapılmamaları konusunda uyardı.
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