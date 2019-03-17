"Saldırı Müslümanlara karşı yürütülen tahrikin ürünü"

Ekinci, "Bir kez daha anladık ki dünyada Müslümanlara karşı çalışmalar yürüten organize gruplar var. Bunlar Müslümanlarla Hristiyanlar, Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasında fitne çıkarmayı hedefliyor. Bunlara karşı dikkatli olmalıyız. Öncelikle düşmanlık ve nefret fikirlerini yok etmeliyiz. Sadece Müslümanların değil Hristiyanların da bu olaydan ders çıkarmaları gerekiyor." diye konuştu.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısının sadece dinler arasında değil fikirler ve ideolojiler arasında da bir çatışma ortamı yaratmayı hedeflediğine dikkati çeken Ekinci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu saldırı Müslümanlara karşı yıllardır yürütülen propaganda ve tahrikin ürünü. Bunu tek kişinin eylemi olarak değerlendirmek asla mümkün değil. Bu terör saldırısının arkasında İslam'ın yaşam alanlarını yok etmeye yönelik yıllardır devam eden propaganda ve düşünceler yatıyor. Saldırının tüm detayları planlanmış, kurgulanmış ve özel olarak hazırlanılmıştır. Böyle bir cinayet hiçbir din ve düşüncenin menfaatiyle sonuçlanmayacak. İslam dini barışın ve her türlü insan haklarının korunmasının reçetesidir. İslam'da 'Kim bir insanı haksız yere öldürmüşse tüm insanlığı öldürmüş sayılır' prensibi vardır ve bu genel kaide herkes için koruyucu bir kalkandır. Dünyada aslında barışın tek kaynağı Allah'ın emrettiği ilke ve prensiplere bağlı kalmaktır ama dünyadaki bazı çıkar grupları İslam'ı kötülemek ve Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasında çatışma çıkarmak istiyor. Bir avuç insanın ekonomik ve siyasi hedefleri yüzünden dünyada barış mümkün olmuyor. Bu çatışmaları isteyen gruplar da var, onları bulmalı ve deşifre etmeliyiz. "