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Saldırı planlayıcısı teröristin yakalanma anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 16:06 | Son Güncelleme

Üst düzey kamu görevlilerine saldırı hazırlığı yaptığı tespit edilen "Şeyh" kod adlı PKK'lı terörist A.T'nin Şırnak'ta yakalanışı, güvenlik güçlerinin kamerasına yansıdı

İki yıl önce Mersin'de üst düzey kamu görevlilerine saldırı hazırlığı yaptığı tespit edilen PKK'lı teröristin Şırnak'ta yakalanma anının görüntüsü ortaya çıktı.

Mersin'de 14 Şubat 2017'de üst düzey kamu görevlilerine saldırı planı yaptığı gerekçesiyle Şırnak Sulh Ceza Hakimliği ile Mersin 3. Sulh Ceza Mahkemesince yakalama kararı çıkarılan "Şeyh" kod adlı A.T'nin yakalanışı, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerinin kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, teröristin Şırnak'ın Bolağaç köyünde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyon anı yer alıyor.

Kayıtlarda köyde geniş güvenlik önlemi alınmasının ardından teröristin saklandığı eve operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin, A.T'yi saklandığı yerde yakalaması ve evdeki kontrolün ardından gözaltına alması görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin operasyon PKK şırnak terörist

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