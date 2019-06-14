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Saldırı sonrası ABD, Umman’a savaş gemisi gönderdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2019 10:02 | Son Güncelleme

ABD Donanmasına ait bir muhrip, petrol tankeri saldırılarının ardından Umman Körfezi’ne doğru harekete geçti.ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Washington’un Orta Doğu’da yeni bir ihtilafla ilgilenmediğine dikkat çekerek, dolaşım özgürlüğü dâhil ABD’nin çıkarlarını savunmaya hazır olduğunu duyurdu.

ABD Donanmasına ait bir muhrip, petrol tankeri saldırılarının ardından Umman Körfezi’ne doğru harekete geçti.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Washington’un Orta Doğu’da yeni bir ihtilafla ilgilenmediğine dikkat çekerek, dolaşım özgürlüğü dâhil ABD’nin çıkarlarını savunmaya hazır olduğunu duyurdu. CENTCOM, USS Mason muhribinin, petrol tankerlerine yapılan saldırıların ardından yardım sağlamak için Umman Körfezi’ne gittiğini söyledi.
CENTCOM Sözcüsü Albay Earl Brown, “USS Mason yardım sağlamak için olay yerine doğru gidiyor. ABD ve bölgedeki ortaklarımızın çıkarlarını savunmak için gerekli tüm önlemleri alacaktır. Bugünkü saldırılar uluslararası sularda gezinme özgürlüğü ve ticaret özgürlüğü için açık bir tehdittir” ifadelerini kullandı.
Dün, Umman Körfezi’nde seyreden Kokuka Courage ve Front Altair isimli petrol tankerlerinde patlamalar meydana gelmişti. Bazı iddialara göre gemiler, torpido saldırısına maruz kaldı. Ancak olayın asıl nedeni hakkında bir açıklama yapılmadı. Saldırının ardından gemilerin tüm mürettebatı İran donanması tarafından kurtarıldı. . ABD Savunma Bakanlığı ise saldırılardan İran’ın sorumlu olduğunu ileri sürdü.

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