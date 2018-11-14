HABER

Saldırı talimatı sosyal medyadan!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 08:42 | Son Güncelleme

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla yakalanan Z.A.'nın (24) Suriye'de bulunan M.Ç.E. ile sosyal medya üzerinden irtabat kurarak, polise saldırı düzenleyeceği ortaya çıktı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi Z.A.'nın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü’nde saldırı yapabileceği ihbarını aldı. Şüphelinin Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan evine baskın yapan ekipler Z.A.'yı gözaltına aldı.

Sosyal medyada sahte bir hesap açtığı saptanan Z.A.'nın ayrıca Suriye’de bulunan DEAŞ'lı M.E.Ç. ile yazışmalarını belirledi. Yapılan yazışmalarda ise M.E.Ç.'nin Z.A.'dan polise bıçakla saldırı yapması istediği ortaya çıktı.

deasli-terorist-polise-saldirmak-icin-sosyal-medyadan-talimat-almis_5099_dhaphoto1

Ayrıca Afganistan'a gitmek isteyen Z.A.'nın yol parası olmadığı için banka veya kuyumcu soymak istediği, bunları gerçekleştiremezse sahte kimlikle kredi çekerek para bulmasının caiz olup olmadığını sorduğu tespit edildi. M.E.Ç. ise Z.A.'ya kredi çekmenin caiz olduğunu yazdığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

PARTNER17 bin dolarlık düğün: Japon adam hologramla evlendi!17 bin dolarlık düğün: Japon adam hologramla evlendi!
Çözüm süreci yeniden mi başlayacak? 'Trump istiyor' dedi ve açıkladıÇözüm süreci yeniden mi başlayacak? 'Trump istiyor' dedi ve açıkladı
KKTC'deki 'Kennedy T. Dede' cinayetinde kan donduran detaylarKKTC'deki 'Kennedy T. Dede' cinayetinde kan donduran detaylar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana DEAŞ polis

En Çok Okunan Haberler

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

MasterChef Türkiye'de Murat Öztürk diskalifiye mi oldu? MasterChef Murat neden kovuldu? İşte o anlar

MasterChef Türkiye'de Murat Öztürk diskalifiye mi oldu? MasterChef Murat neden kovuldu? İşte o anlar

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan kara kaplı defteri açtı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan kara kaplı defteri açtı!

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

Okuyucu Yorumları 3 yorum
salıverin gitsin halkın nerdeyse yüzde oranında oyuyla başbakan olan zamanın başbakanı bu canileri bikaç kızgın genç diye nitelendirmişti o yüzden salın gitsin bişi yapmaz ..ama çok şükür oda adliyedeki temizlik işçisi gibi ansızın görevden alındı ve ona oy veren güruhtan bi ses çıkmadı..özet ülke yüzde çoban dersem çobana hakaret sayılacak insanların oyuyla seçilen insanlarla yönetilirse bu memleketin terörü teröristi bitmez. bize her defasında bitecek kökü kurudu kuruyacak laflarıda beynir gemisini dahi yürütemicek türden içi kof laflar..
Atatürk heykellerine saldıranlar da bunların gruptan işte.
diri diri yakılsa keşke ama korurlar bu iti.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Peş peşe gelen tepkilerin ardından gündemdeki isimden açıklama!

Peş peşe gelen tepkilerin ardından gündemdeki isimden açıklama!

Son dakika: İDO tarih verdi! İç hatlar seferleri durduruluyor

Son dakika: İDO tarih verdi! İç hatlar seferleri durduruluyor

Heyecanlandıran keşif! Onlarcası bulundu

Heyecanlandıran keşif! Onlarcası bulundu

Taksici, 'taksimetre hilelerini' anlattı

Taksici, 'taksimetre hilelerini' anlattı

Melih Gökçek'ten Atatürk heykellerine yapılan saldırılara sert tepki: Tezgaha gelmeyeceğiz

Melih Gökçek'ten Atatürk heykellerine yapılan saldırılara sert tepki: Tezgaha gelmeyeceğiz

'Drift' yapan sürücülere büyük ceza: 115 bin lira

'Drift' yapan sürücülere büyük ceza: 115 bin lira

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.