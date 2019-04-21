"Saldırı Türkiye'nin birliğine yapılmıştır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bana yapılan saldırı, Türkiye'nin birliğine ve bütünlüğüne yapılmış saldırıdır." dedi.

Kılıçdaroğlu, Çubuk'taki şehit cenazesinde kendisine yapılan saldırının ardından geldiği CHP Genel Merkezi'nde, Ankara'da bulunan MYK üyeleriyle görüştü.

Daha sonra parti önünde toplanan vatandaşlara, otobüs üzerinden hitap eden Kılıçdaroğlu, "Bana yapılan saldırı, Türkiye'nin birliğine ve bütünlüğüne yapılmış saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, bu ülkede görüşü, inancı, kimliği ne olursa olsun 82 milyonu kucaklayan bir genel başkan olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Ayrıca hiç kimse unutmasın, hiç kimse... Ben kuruluşun, kurtuluşun partisi olan, CHP'nin Genel Başkanıyım. Hiç kimse unutmasın; Kuvayımilliyecilerin partisi, CHP'nin Genel Başkanıyım. Hiç kimse unutmasın; 82 milyonu kucaklayan bir partinin genel başkanıyım. Şavşat'tan Ardanuç'a giderken PKK terör örgütünün saldırısına uğramıştım. Aynı saldırının benzerini bugün yaşadım. Onlar sanıyorlar ki CHP'nin Genel Başkanı biz saldırınca geri adım atacak. Bir milim geri adım atmayacağım, bir milim. Bu ülkenin dirliğini ve bütünlüğünü savunuyoruz. Bu ülkenin çakıl taşını bir kişiye feda etmem, vermem. Eğer bu ülke için canını feda edecek birisi varsa onun adı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Şehitler bizim şehitlerimiz, bizim onurumuzdur."

Şehitleri sonsuzluğa uğurlarken herkesin yüreğinde bir acı duyduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Şehitliğin yüce bir mertebe olduğunu hepimiz çok iyi biliriz ama benim şehit cenazesine gitmemi istemiyorlar. Ne için istemiyorlar? 'Baskı kuracağız, tehdit edeceğiz, saldıracağız Kemal Kılıçdaroğlu şehit cenazelerine katılmasın.' Katılacağım, sonuna kadar katılacağım. O şehitler 82 milyonun şehididir."

(Sürecek)

