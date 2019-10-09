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Saldırı Yahudiler'in kutsal günü Yom Kippur'da düzenlendi. Polis bir zanlının yakalandığını açıkladı.

09.10.2019 15:54 | Son Güncelleme

Saldırı Yahudiler'in kutsal günü Yom Kippur'da düzenlendi. Polis bir zanlının yakalandığını açıkladı.

Saldırı Yahudiler'in kutsal günü Yom Kippur'da düzenlendi. Polis bir zanlının yakalandığını açıkladı.

Saldırı Yahudiler'in kutsal günü Yom Kippur'da düzenlendi. Polis bir zanlının yakalandığını açıkladı.

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