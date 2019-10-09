Saldırı Yahudiler'in kutsal günü Yom Kippur'da düzenlendi. Polis bir zanlının yakalandığını açıkladı.

Sald\u0131r\u0131 Yahudiler'in kutsal g\u00fcn\u00fc Yom Kippur'da d\u00fczenlendi. Polis bir zanl\u0131n\u0131n yakaland\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.Her an\u0131n\u0131 kaydetti! 19 ya\u015f\u0131ndaki Tu\u011fba'n\u0131n bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc ekipleri harekete ge\u00e7irdiAlmanya'n\u0131n Halle kentinde bir sinagoga sald\u0131r\u0131 d\u00fczenlendi: En az iki \u00f6l\u00fc\u2018Ortado\u011fu\u2019ya Girmek Tarihimizdeki En K\u00f6t\u00fc Karar\u2019
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