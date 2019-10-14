Saldırıda hasar gören evine bayrak asma talebini AA gerçekleştirdi

Aziz Bedir Dal'ın, YPG/PKK'lı teröristler tarafından Akçakale ilçesine düzenlenen havan mermili saldırıda hasar gören evine Türk bayrağı asma talebini, Anadolu Ajansı (AA) gerçekleştirdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Akçakale'de 40 gün önce annesini kaybeden ve kız kardeşi ile yaşayan 42 yaşındaki Dal'ın sınıra çok yakın olan evine 11 Ekim Cuma günü, Tel Abyad'dan YPG/PKK'lı teröristler tarafından atılan havan mermisi isabet etti.

O anda eve 10 metre uzakta olduğu için saldırıyı yara almadan atlatan Dal'ın, sosyal medyadan bayrak isteğini öğrenen AA ekibi harekete geçti. Dal'ı ziyaret eden AA Gaziantep Bölge Müdürü Salih Bilici, yanında getirdiği Türk bayrağını kendisine takdim etti.

Çok mutlu olan ve bayrağı hemen evine asan Dal, yaptığı açıklamada, saldırı anında önce bir ses duyduğunu, ardından patlama yaşandığını anlattı.